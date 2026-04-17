Pokreću li se izvidi i u ostalim sportskim savezima?

Nakon nedavnih afera i istraga u nekim hrvatskim sportskim savezima slijedi li opsežna akcija provjera svih sportskih saveza u državi? Policija, po nalogu DORH-a, namjerava pokrenuti izvide u svih 88 sportskih saveza kao i u Hrvatskom olimpijskom odboru, neslužbeno doznaje net.hr.

Nakon što je izbila skijaška afera teška 30 milijuna eura, u kojoj je prvoosumnjičeni Vedran Pavlek i dalje nedostupan, istraga se vodi i u hrvatskom judo savezu. Iz tog saveza sada najavljuju promjene u načinu upravljanja financijama kako bi se smanjio prostor za moguće zlouporabe. Provjerava se jesu li pojedini savezi financirani i putem Hrvatske turističke zajednice, a u tijeku je i opsežan krug ispitivanja svjedoka. Navodno se radi o više od 90 osoba, među kojima su i brojni bivši, ali i aktivni hrvatski sportaši.

Božinović: Radimo sve

Ministar unutarnjih poslova Davor Božinović jučer se osvrnuo na slučaj odbjeglog bivšeg čelnika Hrvatskog skijaškog saveza Vedrana Pavleka, protiv kojeg je ranije pokrenuta istraga zbog sumnje da je sudjelovao u izvlačenju 30 milijuna eura. Ponovio je da se u suradnji s međunarodnim partnerima nastavlja prikupljanje informacija te da su postupci u tijeku, pri čemu dio radnji ovisi o pravosudnim sustavima drugih država. "Radimo sve, radi se intenzivno i u skladu sa zakonom i međunarodnim pravilima, ali postoji dio na koji hrvatska policija ne može utjecati, a to je nešto što se odvija izvan granica Hrvatske", rekao je Božinović.

Naglasio je da policija postupa isključivo na temelju zaprimljenih informacija i sumnji te u koordinaciji s državnim odvjetništvom, uz cilj razotkrivanja i procesuiranja gospodarskog kriminaliteta. Istaknuo je i da se sustavno pojačavaju nadzori nad poslovanjem u sektorima gdje postoje indikacije nepravilnosti.

Hrvatska lutrija: Za sada nema izvida oko sponzorstva, spremi smo za suradnju

Hrvatska lutrija izvijestila je u petak da zasad nema izvida nadležnih institucija o sponzorstvima te državne tvrtke sportskim savezima te je poručila da će, ako bude zatraženo, u potpunosti surađivati i dostaviti sve potrebne informacije o svom poslovanju. "Putem medija pratimo informacije o izvidima nadležnih institucija no one još nisu bile u Lutriji, a ako budu bilo što zatražili, Društvo će dati sve potrebne informacije i objasniti sve poslovne aktivnosti", odgovorili su iz Lutrije na Hinin upit nakon što je u medijima sinoć objavljeno da Županijsko državno odvjetništvo u Zagrebu provodi izvide o sponzorstvima.