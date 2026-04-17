NAKON OTVARANJA HORMUŠKOG TJESNACA

Plenković najavio sjajne vijesti: 'Donosimo odluku u ponedjeljak, cijene idu dolje'

Zagreb: Izjava Andreja Plenkovića nakon sjednice Predsjedništva HDZ-a
Matija Habljak/PIXSELL
VL
Autor
Mateja Papić
17.04.2026.
u 18:10

Premijer Andrej Plenković tijekom posjeta Međimurskoj županiji komentirao je otvaranje Hormuškog tjesnaca. Izrazio je nadu da će primirje ostati na snazi te najavio da bi Vlada u ponedjeljak mogla donijeti odluku o pojeftinjenju goriva.

Predsjednik Vlade Andrej Plenković boravio je u Međimurskoj županiji, gdje je najprije sudjelovao na svečanom otvorenju hotela Terbotz. Nakon toga sastao se sa županom Matijom Posavcem, a potom prisustvovao potpisivanju sporazuma o financiranju dogradnje i opremanja depadanse Doma za starije i nemoćne osobe Čakovec. Po završetku svih obveza obratio se medijima.

Komentirao je otvaranje Hormuškog tjesnaca. "To je odlična vijest, vidjeli ste odmah reakcije na burzama. Ta je poruka dobra, a vidjet ćemo koliko će to trajati. Nadam se da će primirje ostati na snazi i u budućnosti. Vlada ima sjednicu zakazanu u ponedjeljak, tamo ćemo donijeti odluke i, prema procjenama, doći će do smanjenja cijena goriva. Ako se ova situacija nastavi, da Hormuški tjesnac ostane otvoren, to znači daljnje smanjenje cijene nafte i nastavak gospodarskog rasta", poručio je premijer.

Osvrnuo se i na moguće otvaranje optužnice protiv Ivane Kekin. Naime, prema pisanju tjednika 7dnevno, istraga vezana uz Ivanu i Milu Kekina zbog kupnje gradskog zemljišta u Momjanu kod Buja uskoro bi mogla rezultirati optužnicom. Navodi se da istražitelji Ivanu Kekin smatraju ključnom osobom u navodno unaprijed dogovorenom postupku kupnje zemljišta po cijeni nižoj od tržišne. "Ne znam, nemam saznanja je li to i u kakvoj fazi i ne skačem na prvu loptu. No imaju oni jako puno svojih problema i ne bi me ništa tu iznenadilo. Vode politiku licemjerja koju ljudi u Zagrebu kuže, a kuže i oni izvan Zagreba", poručio je Plenković.

Premijer je komentirao i sutrašnji sindikalni prosvjed u Zagrebu poručivši da svi imaju pravo izraziti svoje stavove. Istaknuo je pritom da su u proteklom razdoblju rasle plaće, mirovine, zaposlenost i BDP te naglasio kako Vlada nastoji podići kvalitetu života građana. Dodao je da je rast plaća, unatoč inflaciji, veći nego prije, ali i da u demokratskom društvu svatko ima pravo iznijeti kritiku. Kazao je kako uvijek postoji prostor za napredak te da se Vlada trudi dodatno povećati standard, dok sindikati traže još veća primanja.

Govoreći o mogućoj suradnji s Nezavisnom Platformom Sjever, rekao je da nije bilo razgovora o njihovu ulasku u vladajuću većinu. "Tko god se želi priključiti s političke scene, mi ćemo to uzeti u obzir, ali to danas nije bila tema", zaključio je Andrej Plenković.
Ključne riječi
cijene goriva Hormuški tjesnac Andrej Plenković

Avatar Aikona
Aikona
18:36 17.04.2026.

Mito, korupcija i nepotizam nemaju stranačku pripadnost. Puno toga vežemo uz HDZ, sdp, Možemo i ostale političare. Sportska udruge su sad na tapeti, a nadam se da će o ostale doći na red.

Avatar cros
cros
18:59 17.04.2026.

Komunistički diktator Andrej Planinc zapovjedit će sniženje cijena gorivima! Živjelo "slobodno" tržišno gospodarstvo!

Avatar Yessas
Yessas
18:40 17.04.2026.

Bit će zanimljivo vidjeti koliko će lopovske organizirane kriminalne vlasti smanjiti cijene goriva.

