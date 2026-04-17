Plenković najavio sjajne vijesti: 'Donosimo odluku u ponedjeljak, cijene idu dolje'

Predsjednik Vlade Andrej Plenković boravio je u Međimurskoj županiji, gdje je najprije sudjelovao na svečanom otvorenju hotela Terbotz. Nakon toga sastao se sa županom Matijom Posavcem, a potom prisustvovao potpisivanju sporazuma o financiranju dogradnje i opremanja depadanse Doma za starije i nemoćne osobe Čakovec. Po završetku svih obveza obratio se medijima.

Komentirao je otvaranje Hormuškog tjesnaca. "To je odlična vijest, vidjeli ste odmah reakcije na burzama. Ta je poruka dobra, a vidjet ćemo koliko će to trajati. Nadam se da će primirje ostati na snazi i u budućnosti. Vlada ima sjednicu zakazanu u ponedjeljak, tamo ćemo donijeti odluke i, prema procjenama, doći će do smanjenja cijena goriva. Ako se ova situacija nastavi, da Hormuški tjesnac ostane otvoren, to znači daljnje smanjenje cijene nafte i nastavak gospodarskog rasta", poručio je premijer.

Osvrnuo se i na moguće otvaranje optužnice protiv Ivane Kekin. Naime, prema pisanju tjednika 7dnevno, istraga vezana uz Ivanu i Milu Kekina zbog kupnje gradskog zemljišta u Momjanu kod Buja uskoro bi mogla rezultirati optužnicom. Navodi se da istražitelji Ivanu Kekin smatraju ključnom osobom u navodno unaprijed dogovorenom postupku kupnje zemljišta po cijeni nižoj od tržišne. "Ne znam, nemam saznanja je li to i u kakvoj fazi i ne skačem na prvu loptu. No imaju oni jako puno svojih problema i ne bi me ništa tu iznenadilo. Vode politiku licemjerja koju ljudi u Zagrebu kuže, a kuže i oni izvan Zagreba", poručio je Plenković.

