OSOBA TJEDNA DAVID VLAJČIĆ

Svinje, četnici, kuga i ministar koji je bio protiv samoga sebe

Zagreb: David Vlajčić obratio se medijima nakon sjednice Vlade
Foto: Matija Habljak/PIXSELL
1/2
VL
Autor
Ivana Jakelić
27.09.2025.
u 16:34

Kakve veze četnici imaju sa svinjama, Mlinarić nije objasnio

Kako izgleda kada neadekvatni ljudi dobiju funkciju u politici, svakodnevno prezentiraju članovi DP-a. Strančica s 2,8 posto potpore u koaliciji je s HDZ-om i obnaša vlast. Kako je obnaša, pokazao je David Vlajčić, ministar poljoprivrede, koji nakon ponovnog izbijanja afričke svinjske kuge ne vidi svoju nekompetenciju za posao koji radi, no vidi specijalni rat koji Srbija i BiH vode protiv Hrvatske!?

Uz to, Vlajčić je i nedosljedan jer je prije dvije godine glasno prosvjedovao protiv mjera koje sada zdušno provodi, dok zaziva da mu se u suzbijanju afričke svinjske kuge pridruže i ministar unutarnjih poslova i glavni državni odvjetnik!? Njih dvojicu srećom još nije zazvao Stipe Mlinarić, saborski zastupnik DP-a, no mogao bi, s obzirom na to da tvrdi kako je afrička svinjska kuga izbila u "Jagodnjaku u kojem je prije 30 godina izbila četnička pobuna"!? Kakve veze četnici imaju sa svinjama, Mlinarić nije objasnio, ali nakon što je otkrio svinje četnike, čekamo hoće li otkriti i neki partizanski svinjski odred s kojim će se DP "odlučno" obračunati. 

Ključne riječi
Domovinski pokret David Vlajčić Stipe Mlinarić

Komentara 2

Pogledaj Sve
JA
Jatiser
16:50 27.09.2025.

Naši ministri mogu lagati, varati, pljačkati i trkeljati bez ikakvih posljedica. Klasika. A čim "školovaniji" to veće gluposti mlati .... Blago nama

LO
Lojzek1967
17:04 27.09.2025.

U DP-u su uglavnom osobe upitnih kongitivnih mogučnosti, kupljenih diploma, nikakvih karijera, kleptomani i ološ svake vrste

