Svijet nije podijeljen pravilima ferpleja napola: Izopačenom logikom taj je omjer 1:99 u korist onih koji drže 99 posto bogatstva

Jednakost je moralna obveza. Trebamo osigurati svima jednake šanse za uspjeh i pristup resursima koje trebaju kako bi živjeli dostojanstven život. Ne, nije Marx. Ekstremna je hipokrizija, no to je – Bill Gates. Trenutačno 13. najbogatiji čovjek na svijetu, no da nije bilo razvoda i doniranja, i dalje bi bio broj jedan: Forbes je procijenio da bi imao triput više od povijesnog rekordera Elona Muska.



Uče nas da je ekonomija disciplina koja proučava kako društva upotrebljavaju oskudne resurse da bi proizvela dobra i usluge i raspodijelila ih među ljudima. Temelji se na dvije teze: prvo, da su sva dobra oskudna i ne postoji način da neka zemlja proizvede beskonačne količine dobara, koliko god bila razvijena, i drugo, s obzirom na to da su želje neograničene, a dobra ograničena, mora naći način da dobra proizvodi na najefikasniji mogući način. Možda je vrijeme za drugu definiciju ekonomije, kako ne bi i dalje larpurlartistički služila sama sebi. Da, prirodna bogatstva su ograničena i – ne, bogatstvo ili barem konvencija o onome što je bogatstvo koje država proizvodi, nije ograničeno. Dokaz je tiskanje novca. A kad padne taj dio definicije, automatski pada i drugi – ako dobra nisu ograničena, nema potrebe za njihovom "efikasnom proizvodnjom". No možda ima za – efikasnom raspodjelom.