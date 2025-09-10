Svi su spremni za MBF 2025: Poslovni forum godine

Dok se svjetska elita svake zime okuplja u švicarskom Davosu, sada u ranu jesen na Jadranu imamo vlastitu verziju ekskluzivnog poslovnog foruma – MBF. Od 2. do 5. listopada 2025. u Rovinju na ovom prestižnom događaju, okuplja se intelektualna i poslovna elita; predstavnici javnog, privatnog i akademskog sektora; lideri i vizionari, kako bi raspravljali o ključnim izazovima našeg vremena.

Foto: MBF

Ovakav poslovni događaj u funkciji je generatora umrežavanja, ideja i poslovnih prilika te predstavlja platformu gdje se na jednom mjestu susreću najuvaženiji predstavnici svih industrija koje djeluju u gospodarstvu. Događaj je strukturiran u tri osnovne cjeline: izložbeni prostor s poslovnim loungevima, konferencijski program s inspirativnim predavanjima i panel diskusijama te neizostavni zabavni dio osmišljen za neformalno povezivanje.

Globalne teme u mediteranskom okruženju

Pod sloganom “Winning in the World to Come” i kroz atraktivan program, ovogodišnje izdanje MBF-a donosi svjetski poznate govornike i mnoštvo poslovnih prilika. Program je usmjeren na ključne teme globalnog gospodarstva: umjetnu inteligenciju, liderstvo, održivost, geopolitiku, energetiku i urbane transformacije.

Foto: MBF

MBF ipak nije ni sajam ni konferencija, MBF je “prozor u svijet”, simbol onih koji žele biti aktivni sudionici kreiranja budućnosti. Na MBF-u se stvaraju ideje, sklapaju partnerstva, otvaraju rasprave i stvara istinska vrijednost. Nakon iznimnog uspjeha prošlogodišnjeg premijernog izdanja, MBF nastavlja graditi ugled događaja koji se ne propušta.

Snažan program za one koji žele više

Konferencijski program okuplja više od 100 uglednih sudionika. Među govornicima nalaze se svjetski i regionalno priznati stručnjaci kao što su dr. Niko Mihić, akademik Bojan Jerbić, dr. Dragan Primorac, Neven Vranković, Patrick Faniel, Carlo Stanga, Lara Acosta, Ana Šimunović, Vlaho Kojaković, Peter Moolan Feroze, Gil Pereira de Lima i mnogi drugi, čija će stručnost dodatno doprinijeti kvaliteti događaja.

Organizacijski odbor

Snaga MBF-a leži u njegovom organizacijskom odboru, koji čine renomirani stručnjaci: Ante Čikotić (Inovapro), Ante Marić (Atellior), Daniel Pačić (Ogier), Drago Cmuk (Forvis Mazars), dr. Igor Tomić (EPFL), Klara Matić (Avision Youg), Marko Dabrović (3LHD), Marko Pažanin (Sotheby’s Croatia), Maša Kramar (Odvjetnički ured Senica & partneri), Mateo Perak (Profico), Moses Monaco (Monaco-Swiss Business Association), Oliver Kumrić (Decode), Patrick Franolić (Spiller Farmer), Petar Šimić (Primaco), Sergio Galošić (Klimaoprema), Vedrana Likan (Colliers), Mladen Meter (Poslovna učinkovitost) i prof. dr. sc. Vinko Muštra (Ekonomski fakultet Split). Njihov ugled i posvećenost osiguravaju da MBF ostane relevantan i usmjeren na stvarne potrebe poslovne zajednice, čineći ga ključnom platformom za razvoj regije.

Foto: MBF

Prilika za poslovni rast

MBF 2025 podržavaju ključni partneri i sponzori: platinum sponzor INA, generalni sponzor Hrvatska gospodarska komora (HGK), zlatni sponzori Inovapro, Mapei, Amelicor Group, Nexe, Hrvatska elektroprivreda (HEP) i Končar, srebrni sponzori Sotheby’s, Zagrebačka banka i Atellior te brončani sponzori Pevex, Grou te Go2Digital. Njihova podrška kao i podrška svih ostalih: pokrovitelja, sponzora, izlagača i posjetitelja, osigurava realizaciju ovog jedinstvenog poslovnog događaja i potvrđuje njegovu stratešku važnost.

Foto: MBF

MBF 2025 namijenjen je svima koji pripadaju razini donositelja odluka, a koji žele proširiti svoje horizonte, uspostaviti vrijedne kontakte i oblikovati budućnost svojih industrija kroz konkretne suradnje.