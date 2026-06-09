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BORBA PROTIV PLASTIKE

Svi ih svakodnevno koristimo u kafićima i restoranima, a sada im prijeti potpuna zabrana: Bruxelles uvodi stroga pravila

Zagreb: Sunčano uskršnje jutro u središtu grada
Sanjin Strukic/PIXSELL
VL
Autor
Mateja Papić
09.06.2026.
u 21:11

Bruxelles ovim paketom mjera nastoji postupno promijeniti navike potrošnje i način upravljanja ambalažom u svakodnevnom životu, počevši od sitnih, ali široko prisutnih elemenata poput jednokratnih paketića šećera ili umaka u ugostiteljstvu

Europska unija planira postupno regulirati i ograničiti uporabu ambalaže za jednokratnu upotrebu u barovima i restoranima, pri čemu bi ključne zabrane stupile na snagu od 1. siječnja 2030. godine. Mjere su dio nove uredbe o ambalaži i ambalažnom otpadu (PPWR), kojom Bruxelles nastoji smanjiti količinu plastičnog otpada u Europi.

Prema planiranim pravilima, posebno će biti obuhvaćeni plastični jednokratni spremnici koji se koriste u ugostiteljstvu za pojedinačne doze šećera, soli, kečapa, majoneze, mlijeka za kavu i sličnih proizvoda. Riječ je o pakiranjima koja se svakodnevno koriste u HORECA sektoru, odnosno sektoru ugostiteljstva, a koja će se postupno povlačiti s tržišta ako ne ispunjavaju nove zahtjeve održivosti.

Kako se navodi u Uredbi (EU) 2025/40, ambalaža se smije stavljati na tržište samo ako zadovoljava propisane kriterije održivosti.  Također, ograničenja neće obuhvatiti sve vrste jednokratne ambalaže. Izuzeti su, primjerice, reciklabilni papirnati omoti bez plastike, kao i određeni slučajevi u kojima je potrebna dodatna sigurnost ili higijena, poput zdravstvenih ustanova ili domova za skrb. Također, iznimke se odnose i na dostavu hrane i narudžbe za van, gdje će se jednokratni spremnici i dalje moći koristiti pod određenim uvjetima.

Uredba predviđa i širu transformaciju poslovanja u ugostiteljstvu prije nego što zabrane stupe na snagu. Od veljače 2027. ugostitelji će morati omogućiti kupcima da koriste vlastite posude za hranu i piće, dok će od veljače 2028. biti obvezni ponuditi sustave za višekratnu ambalažu u svojim objektima. Mikropoduzeća će pritom biti djelomično izuzeta iz dijela obveza. Cilj novih pravila je smanjenje plastičnog otpada, koji Europska komisija smatra jednim od ključnih izvora onečišćenja u Europi. Komisija planira i širu evaluaciju učinaka uredbe do 2034. godine, uključujući utjecaj na unutarnje tržište te prehrambeni sustav i bacanje hrane.

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Ključne riječi
kafići onečišćenje Europska unija plastika Bruxelles

Komentara 4

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RE
RedTree
21:47 09.06.2026.

"Teritorijalno je Hrvatska podijeljena na 128 gradova i 428 općina. Od tog broja, čak 420 općina i gradova ima manje od 5.000 stanovnika, a preko 200 općina broji manje od 2.000 stanovnika. Čak 55 općina ima manje od 1000 stanovnika." Index izgleda. Pa tko će to poplaćati izgleda. Vrijeme je Margaret Thacher tipa osobu, da netko konačno porezno rastereti građane izgleda.

RE
RedTree
21:27 09.06.2026.

Svaka zemlja je svoj zakonodavac. Tako u slučaju poreza na naše domove. Izgleda da je vrijeme za potpise za referendum, da se unese u ustav konačno, zaštita doma od oporezivanja, jer izgleda da nam žele uvesti porez na domove do kraja pomalo, na jedino što imamo, jer izgleda nikad dosta im. Znači trebali bi postati podstanari u vlastitom domu, uvijek korak do ulice i beskućništva. Ljudi su generacijama teško to stjecali i sve to uredno plaćali. Hrvati nisu bogat narod, niti imaju velike plaće ni ušteđevine, već izgleda skup život i visoke poreze i namete. Malo krova nad glavom im je jedina sigurnost. A da je smanjiti teritorijalni ustroj konačno (silne županije, gradovi, općine), broj ministarstava, agencija, instituta, vlasnički udio države u raznim tvrtkama, izgleda da pričamo o tisuću tvrtki, a Nizozemska ima izgleda vlasnički udio u 17 tvrtki. Pa radije autoceste dajte u koncesije. Idemo na referendum defintivno, nek se čuje glas naroda konačno. 🇭🇷📢

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