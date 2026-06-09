Svi ih svakodnevno koristimo u kafićima i restoranima, a sada im prijeti potpuna zabrana: Bruxelles uvodi stroga pravila

Europska unija planira postupno regulirati i ograničiti uporabu ambalaže za jednokratnu upotrebu u barovima i restoranima, pri čemu bi ključne zabrane stupile na snagu od 1. siječnja 2030. godine. Mjere su dio nove uredbe o ambalaži i ambalažnom otpadu (PPWR), kojom Bruxelles nastoji smanjiti količinu plastičnog otpada u Europi.

Prema planiranim pravilima, posebno će biti obuhvaćeni plastični jednokratni spremnici koji se koriste u ugostiteljstvu za pojedinačne doze šećera, soli, kečapa, majoneze, mlijeka za kavu i sličnih proizvoda. Riječ je o pakiranjima koja se svakodnevno koriste u HORECA sektoru, odnosno sektoru ugostiteljstva, a koja će se postupno povlačiti s tržišta ako ne ispunjavaju nove zahtjeve održivosti.

Kako se navodi u Uredbi (EU) 2025/40, ambalaža se smije stavljati na tržište samo ako zadovoljava propisane kriterije održivosti. Također, ograničenja neće obuhvatiti sve vrste jednokratne ambalaže. Izuzeti su, primjerice, reciklabilni papirnati omoti bez plastike, kao i određeni slučajevi u kojima je potrebna dodatna sigurnost ili higijena, poput zdravstvenih ustanova ili domova za skrb. Također, iznimke se odnose i na dostavu hrane i narudžbe za van, gdje će se jednokratni spremnici i dalje moći koristiti pod određenim uvjetima.

Uredba predviđa i širu transformaciju poslovanja u ugostiteljstvu prije nego što zabrane stupe na snagu. Od veljače 2027. ugostitelji će morati omogućiti kupcima da koriste vlastite posude za hranu i piće, dok će od veljače 2028. biti obvezni ponuditi sustave za višekratnu ambalažu u svojim objektima. Mikropoduzeća će pritom biti djelomično izuzeta iz dijela obveza. Cilj novih pravila je smanjenje plastičnog otpada, koji Europska komisija smatra jednim od ključnih izvora onečišćenja u Europi. Komisija planira i širu evaluaciju učinaka uredbe do 2034. godine, uključujući utjecaj na unutarnje tržište te prehrambeni sustav i bacanje hrane.