Zagreb 2027. zabranjuje plastiku! Evo što to znači za Advent, kafiće, a i ustanove

Ništa plastično, ništa jednokratno – od 1. siječnja 2027. godine u svim gradskim ustanovama i tvrtkama koristit će se isključivo drvo, metal, bambus, šećerna trska i drugi alternativni materijali. Prijedlog nove gradske odluke, koja je upravo krenula u postupak savjetovanja s javnošću, kani zabraniti uporabu plastike, posebice one jednokratne, a nove mjere odnosit će se i na sve kafiće i druge ugostiteljske objekte koji posluju u zgradama svih gradskih upravnih tijela.

Gradska tijela i uredi, podsjetimo, već godinama provode intenzivnu politiku odvajanja otpada na svim svojim lokacijama, a znatna sredstva ulažu se i u digitalizaciju svih oblika poslovanja i rad u “paperless” (bez papira) sustavu. Odluka o smanjenju uporabe proizvoda od plastike i poticanju održivih praksi u Gradu Zagrebu, kako joj je ime, ide korak dalje pa detaljno propisuje kakve će se prilagodbe morati provesti u sljedećih šest mjeseci. Jednokratne plastične čaše, slamke, vrećice, boce, spremnike za hranu i ostale potrepštine morat će se zamijeniti ekološki prihvatljivijim varijantama, pića i druge tekućine ubuduće će se nabavljati u povratnoj ambalaži gdje god je to moguće, a odabirat će se samo sredstva za čišćenje, sapuni i drugi higijenski proizvodi s “ekološki prihvatljivim sastojcima i u pakiranjima koja omogućuju ponovno punjenje, čime se dodatno smanjuje ambalažni otpad”. A žele li u gradskim tijelima, primjerice, nabaviti uredski materijal, morat će se također uzimati u obzir da on bude od recikliranih ili biorazgradivih materijala poput škroba, bambusa i celuloze.

Vatreni na velikom ekranu, Andrea Šušnjara i vol na ražnju! U ovom zagrebačkom kvartu sprema se pravi spektakl

- Ciljevi ove odluke su smanjenje nepovoljnog utjecaja proizvoda od plastike na okoliš, poticanje odgovornog postupanja s otpadom i zamjena plastike održivim rješenjima, uspostava sustava koji podržavaju ponovnu uporabu i zelenu javnu nabavu u svakodnevnom radu gradskih upravnih tijela, ustanova i trgovačkih društava te usklađivanje s propisima Europske unije – objašnjavaju na Radićevu trgu zašto su se odlučili na ovako opsežnu mjeru. Budući da Grad Zagreb upravlja stotinama ustanova i trgovačkih društava, prilagodba će se obaviti postupno, do kraja ove godine, a dobra je vijest da se postojeći plastični inventar neće smjesta baciti, već će se moći koristiti, kako piše u dokumentu, “do kraja životnog vijeka ili isteka zaliha”. Iznimke ipak postoje, pa se tako ističe da se nova pravila neće primjenjivati u slučajevima gdje je to zbog zdravstvenih ili tehničkih razloga opravdano.

Zelena priča tu ne staje pa će se tako Grad ista pravila primjenjivati za sve zakupnike koji posluju u zgradama gradskih tijela, ali i u organizaciji javnih događaja poput skupova i manifestacija. Tako će se, primjerice, na Adventu morati koristiti isključivo višekratne čaše i tanjuri, uz posebno uspostavljen sustav povrata čaša i tanjura. - Sustav može uključivati depozit, kauciju, zamjenske žetone ili drugi prihvaćeni model. Osigurat će se infrastruktura za preuzimanje, povrat, pranje i redistribuciju višekratnih čaša – napominje se u prijedlogu gradske odluke, koja je u postupku savjetovanja do 10. srpnja. Kad su u pitanju događaji koje ne organizira Grad, korištenje višekratne ambalaže nije obavezno, ali se preporučuje. Treba naglasiti da ova mjera neće vrijediti za javne događaje za koje je već raspisan natječaj ili javni poziv i za one kod kojih je organizacija već u tijeku.

Možemo se hvali velikim napretkom na kapitalnom projektu u Zagrebu. Radovi su trebali početi još lani

Sve navedeno primjenjivat će se i u postupcima javne nabave. Kako se navodi u dokumentu, više se neće nabavljati proizvodi koji imaju nepovoljan utjecaj na okoliš, osim gdje je to iznimno nužno, a kao primjeri “zabranjenih” artikala navode se jednokratne čaše, slamke, šalice, vrećice, folije, omoti i promotivni materijali koji su izrađeni od nereciklirane plastike. Budući natječaji tako će posebno vrednovati ponude koje nude održiva rješenja ili proizvode, a posebno se ističu oni koji su izrađeni od recikliranih ili kompostabilnih materijala, mogu se ponovno puniti, imaju važeće ekološke certifikate i doprinose, “smanjenju ukupnog ugljičnog otiska i količine otpada”. Kako bi se ova pravila od Nove godine mogla uspješno primjenjivati, Grad će tijekom godine prilagoditi i druge odluke i interne akte, a pripremit će i nove upute za organizaciju javnih događaja.

