Sveučilišta postaju partner države u borbi protiv depopulacije

– Demografski trendovi određuju budućnost svih javnih politika, od obrazovanja i zdravstva do prometne infrastrukture. Zato je nužno dugoročno i sustavno planiranje razvoja Hrvatske. Rješavanje demografskih problema je maraton koji zahtijeva vrijeme, zajednički rad i usklađivanje svih društvenih resursa kako bismo odgovorili na izazove pada nataliteta, iseljavanja i migracijskih kretanja – kazao je ministar Ivan Šipić u Svečanoj dvorani Sveučilišta u Zagrebu, u kojoj je potpisan Sporazum o suradnji između Ministarstva demografije i useljeništva i sveučilišta u sastavu Rektorskoga zbora.

Ujedno je održana i prva sjednica Znanstvenog savjeta za izradu nacrta prijedloga Zakona o demografskoj obnovi, koji će se temeljiti na četiri demografska modela: mjerama za zaustavljanje iseljavanja stanovništva, mjerama klasične pronatalitetne politike, zatim planske, racionalne i selektivne imigracije, kao i mjerama za povratak hrvatskog iseljeništva te poticanju usmjeravanja mladih, visokoobrazovanih i obitelji s djecom prema depopuliranim područjima. Šipić nije slučajno naglasio: "Želimo da fakulteti još snažnije otvore vrata mladima, povratnicima i talentima koji svoju budućnost žele graditi u Hrvatskoj".

U državi u kojoj je sve izraženiji manjak studenata na mnogim studijima, a prema projekcijama Europske komisije za 15 godina imat ćemo 135 tisuća učenika i studenata manje, jasno je da su rektori, prorektori i dekani visokih učilišta svjesni težine problema. Rektor Sveučilišta u Zagrebu, prof. dr. sc. Stjepan Lakušić, istaknuo je važnost znanja, obrazovanja i zakonodavnog okvira u stvaranju kvalitetnih društvenih uvjeta. – Obrazovani građani najveći su kapital svake države jer stvaraju nove prilike i jačaju konkurentnost društva. Brže se i bolje snalaze u svim promjenama koje se događaju u društvu. Jedna od predviđenih mjera je i povratak potomaka naših iseljenika koji žele studirati u Hrvatskoj i kojima treba osigurati smještaj u studentskim domovima. Rekao bih da je najvažnija mjera povratak mladih i stvaranje uvjeta da ostanu, studiraju i grade svoju budućnost ovdje – kazao je Lakušić i dodao kako su demografski trendovi izravno povezani s funkcioniranjem javnog sektora jer su sve prognoze vezane uz javni sektor, od obrazovanja do infrastrukture, usko povezane s demografskim kretanjima.

Predsjednik Rektorskoga zbora prof. dr. sc. Josip Faričić naglasio je: – Pitanje demografskog razvoja Hrvatske je i pitanje našeg identiteta i egzistencije. Hrvatska je prelijepa, ali našu domovinu ne čine samo prekrasni krajolici, nego ponajprije ljudi. Stalo nam je do mladih, stalo nam je do svakog čovjeka, do srednje i starije generacije u ovoj zemlji. Naš cilj je ne samo zadržati ljude koji danas žive u Hrvatskoj nego i privući nove, potaknuti povratak iseljenika i posebno njihovih potomaka koji u Hrvatskoj vide priliku za ostvarenje svojih privatnih i profesionalnih života – kazao je Faričić.

Potpisivanjem Sporazuma i radom Znanstvenog savjeta, kojim predsjeda akademik i potpredsjednik HAZU Davor Miličić, potvrđena je spremnost akademske zajednice i institucija RH na izradi Zakona o demografskoj obnovi i jačanju znanstveno utemeljenih javnih politika u području demografije. Potpisivanju Sporazuma bio je nazočan i Zvonimir Frka – Petešić, predstojnik Ureda predsjednika Vlade RH, koji je istaknuo kako povratnike motivira želja da se vrate i pomognu zajednici te da će Vlada njihove probleme pratiti i kroz istraživanja kako bi se stvorila kvalitetna podloga za mjere i politike.