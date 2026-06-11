Velika novost za stanovnike Novog Zagreba! Dvije važne prometnice idu u obnovu

Dobre vijesti sižu za stanovnike Jaruščice i okolnih naselja. Kako su najavili iz ogranka stranke Možemo za područje Novog Zagreba - zapad, ove godine počet će obnova na dvije glavne prometnice u tom području grada. Ulica Jaruščica i Karlovačka cesta - na dionici od Naletilićeve do Ulice Remetinec, na rasporedu su za radove.

- Obje su bile među najtraženijim prioritetima u anketi za Plan komunalnih aktivnosti za 2027. godine, stoga nas veseli da će se obje obnoviti i puno ranije. - Kako se to ostvaruje? Ulica Jaruščica ide u obnovu kolnika kroz Plan komunalnih aktivnosti Gradske četvrti Novi Zagreb-zapad za 2026. godinu. Karlovačka cesta obnavlja se iz Program asfaltiranja nerazvrstanih cesta I. reda za 2026. godinu koji donosi Gradska skupština i pokriva veće prometnice na razini cijelog grada - poručili su u objavi na Facebooku. Još nije poznato kad bi točno radovi trebali početi.