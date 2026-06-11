Istraživanje otkrilo: Postajete li doista sretniji s godinama?

Iako mnogi mladost smatraju najsretnijim razdobljem života, sve više istraživanja pokazuje da zadovoljstvo životom s godinama raste. Zanimljivo, razlog nije nužno bolje zdravlje, više novca ili lakši život. Jesu li stariji ljudi doista sretniji od mlađih? Tim se pitanjem bavila američka autorica i savjetnica za mentalno zdravlje Meg Selig, magistrica edukacije iz područja savjetovanja i dugogodišnja profesorica psihološkog savjetovanja na St. Louis Community Collegeu, prenosi Psychology Today.

Rezultati raznih istraživanja provedenih u desecima zemalja pokazuju zanimljiv obrazac. Razina sreće relativno je visoka u mlađoj odrasloj dobi, zatim opada tijekom srednjih godina života, da bi nakon pedesete ponovno počela rasti. Selig ističe da pritom nije riječ o trenutnom osjećaju sreće nego sa zadovoljstvom životom. Trenutna sreća kategorizirana je kao privremena i ugodna emocija, dok zadovoljstvo životo uključuje osjećaj smisla, svrhe i prihvaćanja vlastitog životnog puta.

Njemačko istraživanje provedeno na gotovo 1600 ispitanika u dobi od 10 do 99 godina pokazalo je da s godinama najviše raste razina zadovoljstva životom. „Kod starijih osoba trenutna sreća manje je važan preduvjet za zadovoljstvo životom nego kod mlađih“, navodi Selig. Analiza je pokazala i da partnerski odnos, obitelj, unuci i religioznost mogu pozitivno utjecati na osjećaj životnog zadovoljstva bez obzira na dob. Financijske brige imale su suprotan učinak, posebno među osobama između 50 i 69 godina.

Zanimljivo je da zdravstveni problemi kod starijih ispitanika nisu toliko snažno narušavali zadovoljstvo životom koliko bi se očekivalo. Jedno od mogućih objašnjenja jest da ljudi s godinama lakše prihvaćaju određene životne okolnosti i razvijaju drukčiji pogled na poteškoće s kojima se suočavaju. Slične zaključke iznosi i psiholog Nigel Barber, doktor biopsihologije i autor više knjiga o ljudskom ponašanju. On ističe da se nakon srednje životne dobi mijenja način na koji ljudi gledaju na vlastiti život. Starije osobe rjeđe se opterećuju žaljenjem zbog prošlih odluka, bolje reguliraju emocije i manje pažnje pridaju mišljenju drugih ljudi.

Barber smatra da se mlađe generacije danas suočavaju i s dodatnim izazovima. Sve češće se spominju usamljenost, anksioznost, nesigurnost na tržištu rada te osjećaj zabrinutosti zbog budućnosti, što može utjecati na njihovo zadovoljstvo životom. „Stariji ljudi mijenjaju način na koji doživljavaju vlastiti život. Manje se zadržavaju na negativnim emocijama i manje ih opterećuje što drugi misle o njima“, navodi Barber. Iako sreća ne dolazi automatski s godinama, istraživanja upućuju na to da životno iskustvo, bliski odnosi i sposobnost prihvaćanja životnih okolnosti mogu igrati važnu ulogu u osjećaju zadovoljstva, zbog čega pojedinci nakon pedesete godine života prijavljuju veću razinu životnog mira nego u desetljećima koja su joj prethodila.