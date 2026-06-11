Bivši časnik američke mornarice otkriva: Ovo je jedini siguran znak da vam netko laže, a 99% ljudi ga potpuno ignorira

Otkrivanje laži vještina je koja intrigira čovječanstvo stoljećima, no čini se da smo često usredotočeni na pogrešne signale. Bivši časnik američke mornarice i autor priručnika o ljudskom ponašanju, Chase Hughes, tvrdi da je učenje prepoznavanja promjena u nečijem uobičajenom ponašanju daleko važnije od pamćenja popisa navodnih znakova laganja. Gostujući u podcastu Dream Out Loud, Hughes je objasnio kako je ključ uočavanje odstupanja od norme. Umjesto da tražite nervozno lupkanje prstima ili skretanje pogleda, savjetuje da se prvo usredotočite na to kako se osoba ponaša kada je opuštena i govori istinu. To stvara temeljnu sliku njenog ponašanja s kojom kasnije možete uspoređivati reakcije na osjetljivija pitanja.

"Ono što je zaista važno jest biti dobar u otkrivanju promjena", naglasio je Hughes. "Ja tražim promjene u njihovom ponašanju. Odgovaraju li na pitanja na isti način kao prije nekoliko minuta? Kreću li im se oči na isti način? Rade li im prsti istu stvar? Dišu li istom brzinom? Traženje promjena važnije je od poznavanja ponašanja koja treba tražiti. Ako vidim veliku hrpu promjena, mogu biti gotovo siguran da je ta osoba neiskrena, a da čak i ne znam što točno vidim. Postati dobar u uočavanju promjena prva je i najvažnija stvar", pojasnio je. Ova metoda zahtijeva strpljenje i pažljivo promatranje, ali nudi znatno pouzdanije rezultate od oslanjanja na popularne mitove.

Hughes također upozorava na opasnost tumačenja pojedinačnih gesta izvan konteksta. Primjerice, osoba koja prekriži ruke možda se ne osjeća obrambeno ili zatvoreno, već joj je jednostavno hladno. Popularna uvjerenja da netko laže ako dotakne nos, počeše se po licu ili na trenutak skrene pogled često su pogrešna. "Jedno ponašanje samo po sebi nikada ne ukazuje na prijevaru. Nikada i ne bi trebalo", dodaje ovaj stručnjak, koji danas radi kao komunikacijski trener. "Uvijek biste trebali vidjeti skupinu ponašanja". Većina metoda za detekciju laži, uključujući i one tradicionalne, zapravo ne detektira samu laž, već fiziološke i bihevioralne znakove stresa ili straha, a te osjećaje mogu doživjeti i potpuno iskrene osobe kada se nađu pod pritiskom ispitivanja.

Osim promatranja govora tijela, ključan je i način na koji postavljate pitanja. Prema Hughesovim riječima, postavljanje vrlo neodređenih pitanja može vam ići u prilog. "Ne radi se samo o ponašanju. Radi se o tome možete li postaviti dobra pitanja. Jedno od najboljih pitanja na svijetu zove se 'pitanje mamac'. Jedini put kada ćete postati nervozni jest ako ste bili tamo. Što je pitanje neodređenije, to je bolje", objasnio je. Takva pitanja tjeraju krivca da u glavi vizualizira događaj o kojem laže. "Ako sam to učinio, imam slike toga kako se događa. Vizualno to proživljavam u glavi. Ako se usredotočim na to, osjetit ću to. A ako podignete uloge, vizualiziram što će se dogoditi ako me uhvate. To će me potpuno izbezumiti", zaključuje Hughes, objašnjavajući kako emocionalna reakcija neizbježno izaziva i vidljive fizičke promjene.

Hughesov pristup, koji se temelji na psihologiji i promatranju, predstavlja odmak od starijih i često nepouzdanih metoda. Povijest detekcije laži puna je pokušaja i pogrešaka. Primjerice, još prije tri tisuće godina u Kini se koristila metoda sa suhom rižom; vjerovalo se da će lažljivcu usta biti toliko suha od stresa da neće moći ispljunuti rižu. Mnogo moderniji izum, poligraf, koji se pojavio početkom 20. stoljeća, mjeri fiziološke reakcije poput krvnog tlaka, pulsa i disanja. Iako se njegova točnost procjenjuje na oko 90 posto, rezultati poligrafa uglavnom nisu prihvaćeni kao dokaz na sudu i smatraju se tek pomoćnim sredstvom u istrazi. Problem je, kao što i Hughes ističe, što poligraf ne razlikuje laž od stresa, tjeskobe ili straha, što može dovesti do pogrešnih zaključaka.

Umjetna inteligencija preuzima scenu

U digitalnom dobu, potraga za pouzdanim detektorom laži dobila je novi zamah uz pomoć napredne tehnologije. Umjetna inteligencija (AI) postala je ključan alat u analizi obrazaca koji mogu ukazivati na laž. Istraživanja pokazuju da su AI sustavi, trenirani na golemim bazama podataka, već sada uspješniji u prepoznavanju neistina od prosječnog čovjeka. Jedna studija njemačkog Sveučilišta u Würzburgu otkrila je da je AI alat točno identificirao lažne izjave u 67 posto slučajeva, dok su ljudi bili uspješni u tek oko 50 posto slučajeva. Istovremeno, neuroznanost nudi nove uvide u to što se događa u mozgu dok lažemo. Znanstvenici sa Sveučilišta Oxford otkrili su da se aktivnost u prednjem dijelu mozga dramatično povećava kada osoba sumnja da je prevarena, otvarajući vrata budućim tehnologijama koje bi mogle "pročitati" laž izravno iz moždane aktivnosti.

Ipak, dok tehnologija napreduje, ljudska sposobnost obmane i dalje predstavlja ogroman izazov. Uspon "deepfake" tehnologije, koja omogućuje stvaranje iznimno realističnih lažnih video i audio zapisa, dodatno je zakomplicirao razlikovanje istine od laži. U tom kontekstu, borba protiv dezinformacija postaje sve teža. Iako alati poput umjetne inteligencije nude nova rješenja, temeljni principi koje je stručnjak za ljudsko ponašanje otkrio ostaju relevantniji no ikad. Na kraju dana, tehnologija može biti samo pomoćno sredstvo. Ljudska sposobnost promatranja, razumijevanja konteksta i prepoznavanja suptilnih promjena u ponašanju druge osobe i dalje je nezamjenjiva vještina u vječnoj igri istine i laži.