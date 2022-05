Švedska potpisala zahtjev za ulazak u NATO: 'Ovo je vrlo velika i ozbiljna stvar'

Švedska ministrica vanjskih poslova Ann Linde potpisala je u utorak ujutro zahtjev u kojem se proglašava da se zemlja želi pridružiti NATO-u. Taj potez označava formalni korak Stockholma prema pridruživanju vojnom savezu predvođenim SAD-om - okončavajući desetljeća vojne neutralnosti.

"Ovo je vrlo velika i ozbiljna stvar. Osjećamo da smo došli do zaključka koji je najbolji za Švedsku. Ne znamo koliko će to trajati, ali računamo da bi to moglo potrajati do godinu dana. Ova će prijava biti predana, zajedno s Finskom, za koji dan, a zatim će je obraditi NATO", kazala je.

Ruski predsjednik Vladimir Putin rekao je da ulazak dviju nordijskih zemalja u NATO neće stvoriti prijetnju Rusiji, ali će vojna ekspanzija na teritorij sigurno izazvati njihov odgovor, piše CNN.

Podsjetimo, turski predsjednik Recep Tayyip Erdogan, čija je zemlja članica Sjevernoatlantskog saveza, rekao je u ponedjeljak da neće dopustiti ulazak Švedske i Finske u NATO. Erdogan je na novinskoj konferenciji rekao da švedska i finska delegacija ne moraju ni dolaziti u Tursku kako bi pokušale uvjeriti Ankaru da podupre njihov zahtjev.

"Turska ne može reći 'da' članstvu Finske i Švedske u NATO-u, bez uvrede, to je nemoguće", rekao je Erdogan, prenosi RIA Novosti. "Kako da im vjerujemo? Švedska je uzgajalište terorističkih organizacija", rekao je šef države.

Švedska premijerka Magdalena Andersson rekla je ranije u ponedjeljak da će njezina zemlja zatražiti pristupanje NATO-u. "Vlada je odlučila obavijestiti NATO -a o volji Švedske da postane članica Saveza. Napuštamo jednu eru kako bismo ušli u novu", kazala je Andersson, dan nakon najave kandidature Finske.

Susjedna Finska potvrdila je u nedjelju da će službeno podnijeti zahtjev za članstvo u NATO-u. Turska je iznenadila svoje saveznike u NATO-u rekavši da neće pozitivno gledati na zahtjeve Finske i Švedske, a predsjednik Tayyip Erdogan je ranije poručio da su "skandinavske zemlje utočišta za terorističke organizacije".

Turska je rekla da želi da skandinavske zemlje zaustave potporu kurdskim militantnim skupinama prisutnim na njihovom teritoriju i ukinu zabranu prodaje određenog oružja Turskoj.

NATO i Sjedinjene Američke Države poručuju kako su uvjereni da Turska neće zaustaviti članstvo Finske i Švedske. Svaka odluka o proširenju NATO-a zahtijeva odobrenje svih 30 članica saveza i njihovih parlamenata.

