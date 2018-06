Svečana promocija 153 polaznika vojnih škola HVU-a u Vukovaru

Uz vojne svečanosti u vukovarskoj vojarni danas je održana svečana promocija polaznika vojnih škola Hrvatskog vojnog učilišta dr. Franjo Tuđman. Ukupno je dodijeljeno 86 činova poručnika / poručnika korvete pripadnicama i pripadnicima Oružanih snaga, odnosno 21 časnica i 65 časnika Oružanih snaga RH.

Uručene su i prigodne nagrade za četvero pripadnika Oružanih snaga RH ručnim satom s posvetom vrhovne zapovjednice OS RH i to: poručnik bojnog broda Stipe Mornar, najbolji polaznik 26. naraštaja intergranske zapovjedno-stožerne izobrazbe u Zapovjedno-stožernoj školi "Blago Zadro"; vojnik Dražen Čarapar, najbolji polaznik 17. naraštaja Temeljne časničke izobrazbe u Časničkoj školi "Andrija Matijaš Pauk"; vojnikinja Anamaria Ćurkovuć, najbolja polaznica (vojni pilot) 21. naraštaja Temeljne časničke izobrazbe Hrvatskog ratnog zrakoplovstva; i stožerna narednica Lidija Luksa, najbolja polaznica 16. naraštaja Visoke dočasničke izobrazbe u Dočasničkoj školi "Damir Tomljanović Gavran".

Svečanoj promociji u Vukovaru nazočila je i predsjednica Republike Hrvatske Kolinda Grabar- Kitarović koja je pohvalila aktualnu hrvatsku Vladu radi činjenice što je povećano izdvajanje za potrebe Hrvatske vojske. Pozdravila je i odluku da se svečana promocija polaznika vojnih škola ponovno održava u Vukovaru.

- Današnja svečana promocija prilika je u kojoj se prepoznaje vaš trud i zalaganje da sebe i cjelokupne Oružane snage unaprijedite. Hrvatsko vojno učilište s ponosom nosi ime prvog hrvatskog predsjednika i vrhovnog zapovjednika Oružanih snaga dr. Franje Tuđmana što je afirmacija izvrsnosti učilišta koje je prošlo zahtjevan razvojni put te se potvrdilo ne samo u vojno-akademskoj nego i u sveučilišnoj zajednici uspostave preddiplomskih sveučilišnih studijskih programa - rekla je Grabar - Kitarović u svome govoru poslije kojega više nije davala nikakve izjave novinarima.

Ministar obrane u Vladi RH Damir Krstičević kazao je kako je vraćanje svečane promocije u Vukovar dokaz poštovanja prema gradu koji je simbol otpora i koji je za slobodu Hrvatske podnio golemu žrtvu. Istakao je i kako je sretan što je Hrvatska vojska od danas bogatija za 87 časnica i časnika koji su stekli vrhunsko obrazovanje te će već danas ili sutra biti raspoređeni u postrojbe HV-a. Istakao je i kako se od dana kada je preuzeo dužnost ministra radi na poboljšanju položaja pripadnika HV-a kao i modernizaciji opreme i naoružanja pri čemu je posebno istakao kupovinu F16 borbenih zrakoplova.

Vojnikinja Anamaria Ćurkovuć, koja je najbolja polaznica (vojni pilot) 21. naraštaja Temeljne časničke izobrazbe Hrvatskog ratnog zrakoplovstva, u izjavi novinarima rekla je kako se za vojni poziv odlučila još dok je bila dijete.





- To je bio moj jedini cilj i danas nakon 5 godina školovanja sam jako ponosna i sretna što sam u Vukovaru i što s ponosom mogu reći da sam časnica i pilotkinja Hrvatskog ratnog zrakoplovstva. Završila sam obuku na Bellu 206 B, a imam preko 200 sati naleta. Dobila sam postavljenje u zrakoplovnoj bazi Divulje u Splitu te me stoga čeka preobuka na MI 8. Nema ljepšeg osjećaja od pilotiranja, to je nešto posebno - rekla je Ćurković.

Na svečanosti je poručniku bojnog broda Stipi Mornaru, koji je najbolji polaznik Zapovjedno-stožerne škole Blago Zadro, vukovarski gradonačelnik Ivan Penava dodijelio plaketu Grada Vukovara i novčanu nagradu u iznosu od 5.000 kuna. Novčanu nagradu mornar je dodijelio u humanitarne svrhe vukovarskoj obitelji Kell s desetero djece.