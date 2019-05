'Sve više mladih dolazi na operaciju ciste na trtici'

Jedini način da se izliječi pilonidalna bolest je operacija i ljudi bi trebali bez straha i nelagode radi toga ići kirurgu, govori prim.dr.sc. Marcel Židak, kirurg iz zagrebačkog KB-a Dubrava, o bolesti koja je prilično učestala, a o kojoj se nerado govori. Upravo su neugoda i nelagoda glavni razlog zašto oboljeli odgađaju odlazak liječniku i ignoriraju simptome dok oni ne postanu nepodnošljivi u smislu boli i gnoja koji izlazi iz te potkožne ciste na samom rubu kralježnice. Nelagodu prati i dosta predrasuda oko te bolesti koju će neki pojednostaviti kao 'uraslu dlaku' na stražnjici, a zapravo je riječ, kako naglašava dr. Židak, o razvojnom defektu u području trtice.

Šav je najgore rješenje

- Velikim je dijelom to nasljedna bolest, više od 90 posto oboljelih su muškarci mlađe životne dobi kojima je taj dio tijela dlakav. Uzrok je u biti nepoznat, a ljudima je neugodno jer je to na neugodnom mjestu i još čuju da je užasno bolno. Incidencija pilodinalne bolesti je 26 bolesnika na sto tisuća stanovnika što znači da samo u Zagrebu svake godine imate 250 ljudi koje treba liječiti, gotovo jedan čovjek svaki dan - objašnjava taj liječnik, inače voditelj Odjela za gastropankreatičnu kirurgiju Zavoda za abdominalnu kirurgiju Klinike za kirurgiju u spomenutoj zagrebačkoj kliničkoj bolnici.

Na spomenutom odjelu napravili su statistiku koja prati tu bolest, jasno među pacijentima koji su ondje i operirani, te utvrdili da je najmlađi pacijent imao 18, a najstariji 42 godine. Potvrdili su tako kliničko iskustvo da je riječ o bolesti koja najčešće zahvaća mlade, radno aktivne. Utvrdili su i da je više od 90 posto pacijenata muškog spola te da u prosjeku za oporavak nakon kirurškog liječenja pilodinalne bolesti treba oko 50 dana. U tih 50 dana oporavka pacijenti moraju dolaziti svakodnevno na previjanje rane od operacije čiji se šav ne šije nego se, kako objašnjava dr. Židak, pušta da rana zacijeli.

- Kirurški to nije izazov, ali problemi nastaju što potom s ranom? To je upaljeno, ne bi se smjelo šivati i pita se kako tu rupu zatvoriti? Primarni šav djeluje najjednostavnije, ali je najgore rješenje jer ima najviše komplikacija i recidiva. Pustiti da rana zacijeli je najbolje rješenje, prirodno cijeljenje da se izliječi organizam. U Njemačkoj su radili sve analize i utvrdili da je najbolje napraviti eksciziju i pustiti sekundarno cijeljenje jer ima najmanje povrata bolesti i najmanje komplikacija. To smo riješili tako da stavimo običnu gazu u ranu i svaki dan je pacijentu previjamo što je izuzetno bolno - ističe taj liječnik dodajući kako su alternativa tom svakodnevnom bolnom previjanju alginantni zavoji.

Kako je pojasnio, ti zavoji koji u svom sastavu imaju morske alge jako upijaju i geliraju ranu pa se za nju ne zalijepe. Zbog toga i nema boli te je poboljšana kvaliteta života svim tim pacijentima pa više ne moraju na previjanje svaki dan.

Uz alginantni zavoji bez boli

- Za tjedan dana već se mogu vratiti na posao jer alginantni zavoj pokrijemo sekundarnom oblogom tako da nema sekrecije po odjeći što je, jasno, ljudima jako neugodno. Ali najvažnije je što nema boli pri previjanju rane koja je veliki problem oboljelima - dodaje dr. Židak apelirajući na sve koje zadesi pilonidalna bolest da se prvenstveno jave liječniku i ne koriste savjete s različitih foruma u smislu nanošenja svakojakih gelova i krema.

Video: Sto mjera za demografsku obnovu