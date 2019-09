Sve više koriste novu drogu: Jeftina je i dostupna, a posljedice su zastrašujuće

'Grčki crystal meth', droga poznata i kao 'sisa' proširila se Grčkom. No, droga je to koja je opasnija od amfetamina i nanosi veće štete tijelu osobe koja ju konzumira.

Aristotelova ulica u grčkom gradu Solunu postalo je mjesto na kojem se okupljaju “petameni” ili “odbačeni”, odnosno siromašni alkoholičari i ovisnici o drogi koji su često i beskućnici. To je postalo glavno mjesto za trgovinu grčkom sintetičkom drogom sličnoj metamfetaminu, piše Deutsche Welle.

No, problem s drogama u Grčkoj je tabu tema i mnogi govore kako taj problem postoji jedino u Ateni, međutim psihijatar i stručnjak za pitanja ovisnosti i droge, Kleantis Grivas, smatra da takav način grčkog ophođenja prema drogi “sisa” ne može biti gori.

Navodi da je problematično već ime. Grčki pojam sisa (izgovara se i "šiša") dolazi iz arapskog i znači "boca" ili "vodena lula".

– Taj naziv mi se uopće ne sviđa. To dovodi u zabludu. Bolje je da se kaže što je to: razrijeđeni metamfetamin. Pitanje je gdje se proizvodi glavna tvar, dakle metamfetamin – kaže on i ističe da dolazi iz inozemstva.

– U Grčkoj ga se samo u tajnim radionicama miješa s drugim tvarima – kaže Grivas.

Droga sisa djeluje brzo, ali brzo i popušta njezino djelovanje. Zato su ovisnici stalno u potrazi za njom u blizini Venizelosovoga spomenika ili u tamnim uličicama oko željezničkoga kolodvora u četvrti Vardaris.

Ovisnici o 'sisi' u vrlo kratkom vremenu jako ostare i tu se jako razlikuju od ovisnika o heroinu ili alkoholičara: ispijena su im lica, truli zubi, a tijela kao kosturi.

Problem ove droge je i što je jako jeftina i dostupna pa bivši ovisnici o heroinu prelaze na nju jer si heroin više ne mogu priuštiti.

– To su ljudi koji uzimaju sve što ih omamljuje. Kupuju što god im se ponudi na ulici – kaže Damianos Douitsis, bivši ovisnik koji sada vodi privatni ured za pomoć ovisnicima.