Sve više djece pije energetska pića svakodnevno: 'Oni s nepoznatom srčanom greškom su u povećanom riziku od smrti'

Energetska pića rijetko ili češće pije 60% djevojčica i 63,4% dječaka u dobi od 15 godina te svako drugo dijete u dobi od 13 godina. Svaki treći jedanaestogodišnjak probao je energetsko piće nisu nikad pili energetska pića, kao ni tri od četiri učenice u toj dobi.

- Zaprepašćuje da 5,9 posto dječaka u dobi od 11 godina i 2,3 posto djevojčica energetska pića piju svaki dan. U izrazito velikom riziku je i onih do deset posto petnaestogodišnjaka koji piju energetska pića u kombinaciji s alkoholom. Između jedan do dva posto djevojčica između 11 i 15 godina posljednji put kad su pile energetska pića popile su tri i više tih pića, znači 750 mililitara, a za dječake je to između dva i četiri posto - kazala je dr. Ivana Pavić Šimetin, zamjenica ravnatelja HZJZ-a, predstavivši podatke o konzumaciji energetskih pića među učenicima u RH.

Podaci iz 2022. godine u odnosu na one iz 2018. godine ne govore o porastu povremene konzumacije kod djece, ali imamo porast svakodnevnog pijenja energetskih pića, pijenje velikih količina tog pića i kombiniranja s alkoholom. U odnosu na 2018. godinu, djevojčice danas piju energetska pića više.

Zbog prekomjerne konzumacije može doći do adrenalinske/kofeinske oluje odnosno pojačanog rada srca te niza drugih teškoća među kojima i ishemije, navodi prof. Daniel Dilber, pedijatrijski kardiolog iz KBC Zagreb.

– U povećanom su riziku od iznenadne smrti djeca s neprepoznatom srčanom greškom i neprepoznatim koronarnim anomalijama – kazao je prof. Dilber.