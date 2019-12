'Sve što Bandić radi u Zagrebu, potpuno suprotno ja radim u Bjelovaru'

Nakon dvije godine na čelu Bjelovara, gradonačelnik Dario Hrebak sve je popularniji političar u državi. Izabran za šefa HSLS-a, odmah je najavio velike promjene ove stranke liberalnog centra.

Nekoliko puta HSLS-a najavljivao je izlazak iz koalicije s HDZ-om. Kakav je sada stav?

Idućih devet mjeseci moj je plan izgradnja jake centrističke, građanske opcije liberalnog usmjerenja, dovoljno čvrsto sidro koje neće dopustiti ljevičarenja i desničarenja, nego će Hrvatsku usmjeravati prema razvojnim politikama, gospodarstvu i poduzetništvu te transparentnosti. Pripremat ću stranku da postane prepoznata po jasnim stavovima i zdravorazumskim politikama. Tri temeljne politike su transparentnost upravljanja javnim novcem jer građani imaju pravo znati kako političari troše njihov novac, digitalizacija procesa te smanjenje birokracije i poreza. To je već vidljivo u Bjelovaru – zaposlenost, rast novih industrija, kvalitetniji digitalizirani javni servisi. Dok drugi govore o liberalizmu i kakav bi on trebao biti u praksi, mi ćemo na djelu pokazati kako takve politike mogu biti uspješne, a građani zadovoljni. U Bjelovaru smo nakon čak 18 godina smanjili prirez, za nekoliko dana ćemo ga prepoloviti, do kraja mandata ukinuti. Zamislite da Zagreb tako nešto napravi.

Dio je koalicije i Milan Bandić, kako na to gledate?

Sve što Milan Bandić radi u Zagrebu, potpuno suprotno ja radim u Bjelovaru. I predstavljam sve suprotno od onoga što Bandić predstavlja u političkom životu Hrvatske. Međutim, politika nije lista želja nego stvarnost u kojoj postoje osobe poput Bandića i sve što takvi predstavljaju. Kao što sam rekao, mi smo se već počeli pripremati za sljedeći izborni ciklus, podržavat ćemo dobre odluke u Saboru, reagirati snažno na loše, ali neka se već sada zna da u takvim kombinacijama sa “žetončićima”, ljudima koji su prevarili birače i izgubili izborni legitimitet, HSLS u budućnosti neće sudjelovati ni sjediti za istim stolom, pa čak ni ovako, „začepljenog nosa“.

Kakva je unutarstranačka atmosfera nakon preuzimanja vodstva?

Iznimno sam zadovoljan. Stranka je živnula, pokazala je da još ima dovoljno snage i energije da se ponovno pokuša napraviti jedna značajnija građanska, centristička politička opcija. Dokaz je tome da smo podržali nestranačkog predsjedničkog kandidata Dejana Kovača. Vjerujem da će stranci u budućnosti prilaziti slični pojedinci. Očekujte nova lica, pojedince koji imaju čiste karijere i koji će zajedno s nama htjeti graditi zdravu političku atmosferu i redizajn ovog potrošenog modela.

Kakav redizajn želite vidjeti?

Svi se zaklinju u borbu protiv korupcije, ali ništa se konkretno ne radi. I onda se svi čude kako to da su ljudi izgubili povjerenje u institucije, što je opasno jer se time otvara prostor za razne populiste, tamburaše i radikale. Naš projekt transparentnosti u Bjelovaru na snazi je gotovo osam mjeseci i žalosti što nitko nije učinio isto. I SDP-ovi i HDZ-ovi gradonačelnici bore se protiv korupcije, ali jedino je Bjelovar u državi transparentan. Više nije pitanje tko će biti prvi, već tko će biti drugi i ja se nadam da će ta utrka, koja zapravo ne postoji, uskoro završiti jer čim se pojavi drugi, to će postati standard. Mnogi su naš projekt transparentnosti proglasili populizmom i odličnim PR-om, no ako je to tako jednostavno, zašto to nitko do sada nije napravio. Svijet se znatno promijenio, a teritorijalni ustroj RH i organizacija državnog aparata su poput crno-bijelog televizora. Županije su protočni bojleri, nepotrebna birokratska tvorevina koja služi samo sebi. Njih bismo mogli ukinuti gotovo odmah i na gradove prebaciti njihove ovlasti i ništa lošiju uslugu građani ne bi imali.

Boje li se dvije najveće stranke, HDZ i SDP ovakvih promjena?

I HDZ i SDP etatističke su stranke koje egzistiraju na tome da je državni aparat velik, a onda se to pretvori u zbrinjavanje stranačkih kadrova. To je socijalistički način razmišljanja o birokratskom aparatu i, nažalost, on je teret koji nas čini sporijima, sve više zaostajemo. U gospodarskom okruženju koje je vrlo konkurentno Hrvatska dolazi na utrku formule 1 s konjskom zapregom.

Jeste li uspjeli u Bjelovaru s idejom da oslobodite poduzetnike komunalnog naknada i doprinosa, čime gubite nekoliko milijuna kuna godišnje?

Realno, cijela Hrvatska prepuna je praznih “poduzetničkih zona”. Skloniji sam odustati od prihoda koji stoje na papiru i nikad se ne ostvare i omogućiti da se ljudi zaposle, da proizvode, da stvaraju umjesto da imamo polupraznu zonu. Naša je odluka da sve uložimo u gospodarstvo, odnosno u rasterećenje poduzetnika i da se olakša pokretanje posla. Isto tako, strateški stimuliramo IT industriju, imamo studij računarstva u Bjelovaru jer to je industrija koja je temeljena na znanju i donosi mnogo više nove vrijednosti. Danas imamo i prazne zone u kojima rastu kukuruz i pšenica, a ispod njih leži milijune kuna vrijedna infrastrukturna mreža. Zone 21. stoljeća za mene su udobni uredi opremljeni brzim internetom.

Što je s liberalnom scenom u Hrvatskoj?

Postoji niz pojedinaca, udruga, platforma koje dijele vrlo slična razmišljanja poput Udruge Lipa, koju vodi Davor Huić i koja se iskazala u artikuliranju jasnih liberalnih stavova, protivljenju novim porezima i nametima. Produktivna Hrvatska mora napokon reći “dosta” i vrijeme je da se okupi i ujedini. Taj centar, a vjerujem da je znatno veći nego što se vidi u uvjetima apatije i razočaranosti ljudi politikom, ključ je budućnosti.

Osvrt na predsjedničke izbore?

Jasno i glasno podržavam Dejana Kovača, mladog znanstvenika koji se vratio iz Amerike, s jednog od najprestižnijih sveučilišta Princeton i dokaz je da se mladi ljudi žele vratiti u Hrvatsku i preuzeti odgovornost mijenjanja Hrvatske. Dejan Kovač govori o produktivnoj Hrvatskoj, borbi protiv korupcije, ekonomskim slobodama i kako da naša zemlja postane bolja, ali na realnim osnovama.