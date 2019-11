Hrebak: Na tražilici za trošak gradskih zaposlenika najviše traže riječ 'janjetina'

Bjelovarski gradonačelnik i novi predsjednik HSLS-a Dario Hrebak gostovao je u emisiji Nedjeljom u 2. Na izbornom je saboru pobjedio jedinog protukandidata Žarka Katića, a u emisiji je govorio o svojim početcima u MUP-u, o svojim projektima, ulasku u stranku te pobjedi na lokalnim izborima.



Nakon deset godina, u subotu je sa čela stranke HSLS otišao Darinko Kosor, a izabran je Dario Hrebak. Hrebak dolazi iz Bjelovara. Ondje je rođen i išao u školu, a diplomirao je na višoj policijskoj školi.

- U MUP-u sam prošao sve, od ophodnje u odori, što mi je bilo najljepši dio, zatim bio sam inspektor za cestovni promet, poslije sam radio u ravnateljstvu, zatim sam radio u uredu za azil, govori Hrebak.



Tada se moglo raditi u MUP-u i biti u stranci pa je 2005. ušao u HSLS.



Prvo je, kaže, bio predsjednik mjesnog odbora Gudovac, pa gradski vijećnik, pa županijski vijećnik, pa predsjednik mladih liberala, pa najmlađi član predsjedništva s 26 godina, nakon toga potpredsjednik stranke, saborski zastupnik i državni tajnik.

I HDZ i SDP pobijedio je na posljednjim lokalnim izborima i postao gradonačelnik Bjelovara. Ponosi se rezultatima digitalizacije. Zahvaljujući njoj, kaže, može vidjeti zašto se na nekom predmetu radi tjedan dana, dok se na nekom drugom radi tri tjedna. Kaže da su završili ili rade na digitalizaciji 80 procesa u gradskoj upravi.



Široj javnosti postao je poznat zahvaljujući projektu Transparentnost.hr.



- Na tražilici možete pronaći račun za svaki ručak ili bilo koji drugi trošak zaposlenika gradske uprave, objašnjava. Dosad je bilo 45 000 upita. Riječ koju su ljudi najviše upisivali: "janjetina", možda to više govori o hrvatskim političarima i hrvatskoj politici, rekao je. Vidi se, kaže Hrebak, sve - gdje je bio, što je radio i kolika mu je plaća.



Hrebak također objašnjava da je obnovio sve vrtiće i neke škole s pomoću europskih fondova, dok IT tvrtkama grad daje besplatan prostor i ne plaćaju režijske troškove. Vruć krumpir trenutačno je izgradnja novog stadiona.

Hrebak je u emisiji komentirao povisivanje plaća djelatnicima u školstvu.

- Nije mi cilj dodvoriti se bilo kojem biračkom tijelu i da ovdje budem populist. Populista danas na hrvatskoj političkoj sceni imamo jako puno. Dakle, vrlo jasan i jednostavan odgovor, obrazovanje da, povećanje plaća u školstvu da, ali ne svima jednako. Ne može mi nitko reći da je danas sve idealno u sustavu obrazovanja kad imamo 55 tisuća učenika manje i da imamo dvije tisuće učitelja više - rekao je.

Komentirao je i stanje obrazovnog sustava. - Što se tiče same reforme obrazovanja, nije moje područje. Ali brojke se ne slažu, kao zdravorazumski čovjek vidim da tu nešto ne štima. Nije normalno da u ovome trenutku imamo najveći broj djece koji su pali na Državnoj maturi. Bez obzira što sam pobornik digitalne transformacije, nisam siguran da je rješenje samo uvođenje tableta u nastavu - zaključio je Hrebak.

Voditelj emisije referirao se na Kolakušićevu izjavu kako u državnoj upravi ima 100 tisuća ljudi viška u državnim tijelima i javnoj upravi.

- Želim predstavljati produktivnu Hrvatsku naspram one birokratske Hrvatske. Produktivna Hrvatska nije samo realni sektor, ima ljudi i u državnome sektoru koji ju sačinjavaju. Postoje ljudi iz birokratske države koji jednostavno hoće razvoj ove zemlje. Neću se razbacivati brojkama, treba napraviti jednu analizu, vidjeti koliko. U svakome slučaju ono što nikako nije normalno je što 300 tisuća ljudi odlazi iz zemlje, a da se povećava broj zaposlenih u javnome sektoru u Bjelovaru smo smanjili broj zaposlenih u Gradskoj upravi s 88 na 78. Možda vam to zvuči kao malo, 10 ljudi, al vam je to 1,7 milijuna godišnje u plaćama - odgovorio je.

- Zagrebite ispod površine pa usporedite Bjelovar kakav će biti za dvije godine i Bjelovar kakav je bio prije. Dakle, ja želim jedan progresivan i napredan grad. Kad ljudi vide da jedna takva zdravorazumska politika koja uključuje racionalizaciju javne gradske uprave, nitko mi ne može reći da se takva politika ne može primijeniti na nacionalnoj razini - komentirao je Hrebak.

Osim toga, Hrebak je govorio i o aktualnoj predsjednici Republike Hrvatske Kolindi Grabar Kitarović.

- Svoj mandat odradila je korektno. Očekivao sam da će se naglasak više staviti na ekonomsku budućnost zemlje. Toga smo vrlo malo vidjeli. Bio bih zadovoljniji da je i taj segment ispunjen. Ne mogu ništa više posebno o toj temi reći. Dakle, razočarava me to neki kandidati uporno razgovaraju o prošlosti. Želim da se razgovara o budućnosti - zaključio je Hrebak.