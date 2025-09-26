Ozbiljna eskalacija, europski saveznici poručili Rusima da je NATO spreman rušiti ruske avione, ovi odgovorili: 'To bi bio rat'

Europski diplomati upozorili su ovog tjedna ruske dužnosnike da je NATO spreman odgovoriti silom na daljnje povrede zračnog prostora, uključujući i obaranje ruskih zrakoplova, izvijestio je Bloomberg. Britanski, francuski i njemački dužnosnici izrazili su zabrinutost na sastanku u Moskvi nakon što su ruski borbeni zrakoplovi prošli tjedan ušli u estonski zračni prostor, rekli su dužnosnici upoznati s razgovorima za Bloomberg. Europski diplomati zaključili su da je incident bio namjeran, unatoč poricanjima Moskve.



Upozorenje dolazi usred rastućih napetosti između NATO-a i Rusije nakon niza kršenja zračnog prostora. Tijekom proteklog mjeseca, ruski dronovi narušili su poljski, rumunjski i moguće danski zračni prostor. Dana 19. rujna Estonija je optužila Rusiju za kršenje njezina zračnog prostora s tri borbena zrakoplova MiG-31 , koji su ostali u estonskom zračnom prostoru 12 minuta. Mađarski borbeni zrakoplovi presreli su pet ruskih zrakoplova iznad Baltičkog mora no oni su letjeli u međunarodnim vodama.