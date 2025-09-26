Europski diplomati upozorili su ovog tjedna ruske dužnosnike da je NATO spreman odgovoriti silom na daljnje povrede zračnog prostora, uključujući i obaranje ruskih zrakoplova, izvijestio je Bloomberg. Britanski, francuski i njemački dužnosnici izrazili su zabrinutost na sastanku u Moskvi nakon što su ruski borbeni zrakoplovi prošli tjedan ušli u estonski zračni prostor, rekli su dužnosnici upoznati s razgovorima za Bloomberg. Europski diplomati zaključili su da je incident bio namjeran, unatoč poricanjima Moskve.
Upozorenje dolazi usred rastućih napetosti između NATO-a i Rusije nakon niza kršenja zračnog prostora. Tijekom proteklog mjeseca, ruski dronovi narušili su poljski, rumunjski i moguće danski zračni prostor. Dana 19. rujna Estonija je optužila Rusiju za kršenje njezina zračnog prostora s tri borbena zrakoplova MiG-31 , koji su ostali u estonskom zračnom prostoru 12 minuta. Mađarski borbeni zrakoplovi presreli su pet ruskih zrakoplova iznad Baltičkog mora no oni su letjeli u međunarodnim vodama.
Ozbiljna eskalacija, europski saveznici poručili Rusima da je NATO spreman rušiti ruske avione, ovi odgovorili: 'To bi bio rat'
„Znate, postoji mnogo NATO-ovih zrakoplova koji narušavaju ruski zračni prostor, namjerno ili ne, ali to se događa prilično često. Nakon toga ih se ne obara“, tvrdio je ruski veleposlanik Aleksej Meškov, ne navodeći primjer.
Komentara 16
A koja je uloga u svemu ovome no.1. fa šiste rođenog u Budimpešti, čije ime je zabranjeno napisati?
Nemate cojones srušit RUS avione
Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.
Bilo bi i vrijeme da se ruskim provokatorima odgovori na primjeren način ; u slučaju ulaska u NATO zračni prostor postupati kao što je postupala Turska 2015.