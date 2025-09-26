Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 96
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2025. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#AFRIČKA SVINJSKA KUGA
#MALOLJETNIČKO NASILJE
#ZDRAVSTVENI ODGOJ
#Barkod
#DINAMO
#RAT U UKRAJINI
#HNL
#DONALD TRUMP
#CHARLIE KIRK
Poslušaj
Prijavi grešku
ZVECKANJE ORUŽJEM

Ozbiljna eskalacija, europski saveznici poručili Rusima da je NATO spreman rušiti ruske avione, ovi odgovorili: 'To bi bio rat'

Autor
Danijel Prerad
26.09.2025.
u 11:56

„Znate, postoji mnogo NATO-ovih zrakoplova koji narušavaju ruski zračni prostor, namjerno ili ne, ali to se događa prilično često. Nakon toga ih se ne obara“, tvrdio je ruski veleposlanik Aleksej Meškov, ne navodeći primjer.

Europski diplomati upozorili su ovog tjedna ruske dužnosnike da je NATO spreman odgovoriti silom na daljnje povrede zračnog prostora, uključujući i obaranje ruskih zrakoplova, izvijestio je Bloomberg. Britanski, francuski i njemački dužnosnici izrazili su zabrinutost na sastanku u Moskvi nakon što su ruski borbeni zrakoplovi prošli tjedan ušli u estonski zračni prostor, rekli su dužnosnici upoznati s razgovorima za Bloomberg. Europski diplomati zaključili su da je incident bio namjeran, unatoč poricanjima Moskve.

Upozorenje dolazi usred rastućih napetosti između NATO-a i Rusije nakon niza kršenja zračnog prostora. Tijekom proteklog mjeseca, ruski dronovi narušili su poljski, rumunjski i moguće danski zračni prostor. Dana 19. rujna Estonija je optužila Rusiju za kršenje njezina zračnog prostora s tri borbena zrakoplova MiG-31 , koji su ostali u estonskom zračnom prostoru 12 minuta. Mađarski borbeni zrakoplovi presreli su pet ruskih zrakoplova iznad Baltičkog mora no oni su letjeli u međunarodnim vodama.

Ključne riječi
NATO Rusija

Komentara 16

Pogledaj Sve
Avatar Matteo1212
Matteo1212
12:10 26.09.2025.

Bilo bi i vrijeme da se ruskim provokatorima odgovori na primjeren način ; u slučaju ulaska u NATO zračni prostor postupati kao što je postupala Turska 2015.

GI
gira
12:25 26.09.2025.

A koja je uloga u svemu ovome no.1. fa šiste rođenog u Budimpešti, čije ime je zabranjeno napisati?

Avatar Bravo 2 Zero
Bravo 2 Zero
12:47 26.09.2025.

Nemate cojones srušit RUS avione

Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još