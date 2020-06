Sve o provedbi Zakona o zaštiti životinja na jednome mjestu

Potaknuta svakodnevnom intenzivnom komunikacijom s gradovima i općinama oko zbrinjavanja napuštenih životinja, udruga Prijatelji životinja osmislila je i tiskala edukativnu brošuru o provedbi Zakona o zaštiti životinja. Vizualno atraktivna te izvrsno osmišljena i pregledna brošura, s konkretnim pojašnjenjima zakonskih obaveza i korisnim savjetima, ima za cilj pomoći gradovima i općinama da učinkovitije provode i izvršavaju svoje zakonske obaveze. Bit će poslana na adrese svih jedinica lokalne i regionalne samouprave, a svima zainteresiranima bit će dostupna i internetska verzija na stranicama Prijatelja životinja i Mreže za zaštitu životinja.

Želimo pomoći gradovima i općinama da se nose s izazovima koje pred njih stavlja provedba Zakona o zaštiti životinja. U brošuri smo na 35 stranica jasno i sažeto naveli sve načine na koje gradovi i općine mogu spriječiti nastanak napuštenih životinja provedbom zakonskih obaveza, propisima koje donose u svojoj nadležnosti i edukacijom. Prenijeli smo naše iskustvo u poticanju provedbe Zakona i dobre primjere iz prakse kako spriječiti neodgovornost građana, zbog čega ispaštaju životinje i cijela zajednica”, rekao je Luka Oman, predsjednik udruge Prijatelji životinja i posebni savjetnik ministra poljoprivrede za područje zaštite životinja.

Navodi da im je poticaj za pripremu brošure bilo izraženo zanimanje predstavnika mnogih gradova i općina koji su pokazali želju za djelovanjem u svrhu sprječavanja neodgovornog ponašanja građana prema kućnim ljubimcima i tražili savjete kako to učiniti. „Stavili smo naglasak na prevenciju i rješavanje uzroka problema te iskorištavanje dobrih zakonskih alata poput kontrole mikročipiranja pasa, kao i na subvencioniranje kastracije. Dio brošure posvetili smo sustavu skloništa za napuštene životinje u Hrvatskoj i poticanju izgradnje novih”, dodaje Ivana Lunka, pravnica Prijatelja životinja i koordinatorica Mreže za zaštitu životinja čije su udruge pridonijele oblikovanju brošure svojim iskustvima s terena.

Udruge kažu da su svjesne mnogobrojnih obaveza koje imaju jedinice lokalne samouprave, no ukazuju da im upravo Zakon o zaštiti životinja daje mogućnost da se učinkovitije nose s naporima koje pred njih stavlja briga o napuštenim životinjama koje su napustili neodgovorni građani. Alati koje je ovaj Zakon predvidio mogu znatno smanjiti financijske izdatke gradova i općina ako će ih primjenjivati i uvrstiti u svoje opće akte: „Svrha ove edukativne brošure je ukazati pritom na uzroke problema, a to su prvenstveno: nekontrolirano razmnožavanje skrbničkih pasa i mačaka, nemikročipiranje pasa i napuštanje životinja, te pokazati jedinicama lokalne samouprave načine na koje se to može spriječiti.”

Prijatelji životinja i više od 50 udruga Mreže za zaštitu životinja podsjetile su u brošuri lokalne zajednice da im Zakon o zaštiti životinja nudi izvrstan mehanizam za smanjenje broja napuštenih životinja, a to je propisivanje obavezne trajne sterilizacije na njihovu području, uz evidentirane izuzetke. Osim toga, gradovi i općine mogu (su)financirati kastraciju pasa i mačaka na skrbi svojih građana. Savjetuju im i da redovito provode kontrolu mikročipiranja pasa, čime mogu učinkovito smanjiti broj napuštenih pasa, i to upravo onih koje moraju zbrinuti u skloništu o svojemu trošku. Isplativost ovih zakonskih alata potvrđuju primjeri onih gradova i općina koji su postigli izvrsne rezultate i dokazali da se, uz dovoljno truda, može smanjiti broj napuštenih životinja.

Mreža za zaštitu životinja i udruga Prijatelji životinja zahvaljuju Hrvatskoj zajednici općina, Hrvatskoj zajednici županija i Udruzi gradova u Republici Hrvatskoj na podršci nastanku ove jedinstvene brošure. Vjeruju da će brošura, s navedenim konkretnim, provjerenim i provedivim koracima, uvelike pomoći gradovima i općinama u provedbi Zakona o zaštiti životinja.