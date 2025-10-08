Psu zavezanom na lanac zaklon je lišće na drvetu, koze žive u staji koja se raspada

Namijenili su im ulogu čuvara stoke, a za njihov rad nagradili su ih životom na lancu i u prostoru koji, kažu svi koji im pokušavaju pomoći, baš i nije primjeren za život pasa. Događa se to na jednom OPG-u u Novom Vinodolskom, tek nekoliko stotina metara od prvih kuća. Prijavljivali su vlasnika I. P. (podaci poznati redakciji) komunalnom redaru, veterinarskoj inspekciji, nitko nije reagirao. Točnije, nitko od njih nije nalazio ništa sporno u životu ovih pasa. Ništa bolje nije ni ostalim životinjama, konjima, kozama i mačkama koje bolesne i izgladnjele teturaju imanjem.

Već mjesecima pokušavaju im pomoći volonteri, građani i brojni turisti koji ne mogu zamisliti da životinje žive bez adekvatnog zaklona, često bez vode i hrane. Posebno ih je uznemirilo kad su na imanju ugledali ostatke životinja, papke, rogove, kožu, izgledalo je kao da su tu bačeni nakon klanja životinje. Sve je na kraju prijavljeno i policiji, a mi smo potražili odgovore veterinarske inspekcije, komunalnog redarstva Grada Novog Vinodolskog te Policijske uprave primorsko-goranske.

Što su pronašli u inspekcijskom nadzoru i što je naloženo vlasniku ovih životinja. Jesu li pronašli dokaze da se na imanju, na otvorenom, kolje stoka, upitali smo veterinarsku inspekciju. Odgovaraju da je na lokaciji iz upita veterinarska inspekcija provela nadzor.

– Utvrđeno je da se na gospodarstvu provode sve naređene mjere i da se postupa prema životinjama u skladu s njihovim fiziološkim i etološkim potrebama. U trenutku nadzora na gospodarstvu su zatečena četiri psa, tri su bila na lancima dužine oko 10 metara, uz njihove kućice, a jedan pas je bio slobodan u kući. Psi su pasmine u tipu tornjaka i šarplaninca koji se kružno puštaju na slobodu kako bi na pašnjacima čuvali stado koza. Na gospodarstvu se nalazi i pet mačaka koje su slobodne u kretanju. Nije zatečeno klanje životinja, niti su zatečeni nusproizvodi životinjskog podrijetla od zaklanih životinja – kažu iz DIRH-a te dodaju da je na istoj farmi i u srpnju obavljen inspekcijski nadzor, tada u koordinaciji s Komunalnim redarstvom Grada Novog Vinodolskog. Ni tada nisu utvrđene nepravilnosti iz nadležnosti veterinarske inspekcije.

Imaju li saznanja o podnesenim prijavama, jesu li bili u nadzoru i što su utvrdili, posebno s obzirom na činjenicu da je u gradskoj Odluci o uvjetima i načinu držanja kućnih ljubimaca navedeno da pas mora imati kućicu, a ovdje to, kako kažu svjedoci, nije ispunjeno, upitali smo Grad Novi Vinodolski. Jesu li psi cijepljeni i čipirani? Upitali smo ih i je li točno da su dva psa s istog imanja zbrinuta u skloništu Društva za zaštitu životinja Rijeka po nalogu komunalnog redara i na trošak Grada?

U komunalnom redarstvu Grada kažu nam da su iz Policijske postaje Crikvenica dobili informaciju da provode izvide zbog nehumanog držanja životinja. A komunalno redarstvo nije pronašlo ništa sporno.

– Posljednji pregled na navedenoj lokaciji obavljen je 17. veljače. Jedina zamjerka koja se može uputiti vlasniku pasa, a tiče se uvjeta držanja pasa, je što su psi lancem s prstenom spojeni na žicu rastegnutu uzduž štale na visini oko dva metra. Tako imaju popriličnu mogućnost kretanja i sklanjana od hladnoće ili sunca u kućicu koja je u stvari dio štale, a opet im je ograničeno udaljavanje od štale i eventualno ugrožavanje prolaznika na obližnjoj javnoj prometnici. Kako su to radni psi, čuvari, navedena zamjerka može se tek uvjetno uzeti u obzir. Tim prije jer su pri zatečeni u jako dobrom stanju, dobro uhranjeni i čisti, dostupna im je bila svježa pitka voda u dovoljnoj količini. Pregledu je nazočila i supruga vlasnika A. P. (podaci u redakciji), po čijim navodima se dobro brinu o psima, a netko od članova obitelji je ionako uvijek u neposrednoj blizini štale. Psi su uredno cijepljeni i čipirani – kažu u svom odgovoru komunalni redari. Dodaju i da su dva psa koja su tada pokupljena s imanja privremeno zbrinuta u skloništu, što je platio Grad. Brzo su udomljeni, a radilo se o psima nepoznatog vlasnika, koji su navodno ostavljeni u blizini štale.

Nadzor iz srpnja, koji opisuju iz DIRH-a, u Gradu ne spominju. Jednako tako, ne spominje se ni kujica koja je lancem bila zavezana za drvo. Svjedoci tvrde da je tako zatečena u jednom od nadzora, uz komentar službenih osoba da nema kućicu, ali da je štiti lišće drveta ispod kojeg je ležala.

Iz Policijske uprave primorsko-goranske potvrđuju nam da se provode izvidi.

– Sukladno odredbama propisa kojima je regulirana zaštita osobnih podataka ne možemo odgovarati na upite koji se odnose na konkretne osobe. Međutim, obavještavamo vas da policija po zaprimanju prijava koje se odnose na sadržaj upita provodi izvide radi prikupljanja svih relevantnih činjenica i dokumentacije te o istom izvješćuje nadležno državno odvjetništvo radi donošenja državno odvjetničke odluke. Policija u sklopu navedenih postupanja surađuje i s drugim službama koje su nadležne u slučajevima neodgovornog postupanja prema životinjama – kažu nam.

I dok službe surađuju, psi i druge životinje i dalje su na istom imanju. I lišća je sad manje pa im sve više nedostaje i zaklona. Brojni turisti, zgroženi viđenim, cijelo ljeto pisali na razne adrese, pa i Turističkoj zajednici Novog Vinodolskog. Oni su im jedini i odgovorili, iako nemaju nikakve ovlasti u navedenom problemu. Neki od turista odlučili su da nikad više neće doći u Hrvatsku na ljetovanje. U međuvremenu, na istom imanju, doznajemo, nadzor je provela i poljoprivredna inspekcija. Utvrdila je nepravilnosti zbog kojih je protiv nositelja OPG-a pokrenut i prekršajni postupak.