Sve je počelo kada je nono Piero od tasta 1842. kupio dva vinograda

Vino se u ovim našim krajevima pije od grčkih i rimskih vremena, božansko piće prihvatili su kasnije i slavenski došljaci. Međutim, nekako se dogodilo da toliko duga tradicija pravljenja vina nije tako pomno bilježena kao što je to, recimo, običaj u Italiji ili Francuskoj, ili u Njemačkoj kada se o pivima radi. U tim zemljama pronaći ćete bogato dokumentirane zapise o prvim vrenjima na imanjima ili u samostanima koji nerijetko datiraju i više stotina godina u povijest. Ovaj je propust ispravljen u jednoj istarskoj instanci – vinarija Poletti nedavno je proslavila 180 godina postojanja što je na svečanosti održanoj u njezinu porečkom Wine & food baru Casa Manzolin predstavio današnji vlasnik Peter Poletti.

Povijest je baza za budućnost

- Riječ je redom o dokumentima iz obiteljskog nasljeđa u kojima sam pronašao mogućnost da konzistentno i dokumentirano ispričam priču o osam generacija naše obitelji koje se bave proizvodnjom vina - rekao nam je tom prilikom Poletti kojemu je ovo bio osobni projekt u sklopu kojega je obišao i službene arhive Poreča i Istre.

Obiteljska dokumentacija, zapisi i fotografije temelj su ove u nas rijetke priče.

- Svakako, ovo je i svojevrsno vraćanje duga našim starima koji su postavili temelje našem današnjem biznisu koji će uskoro dobiti i jednu novu dimenziju kada obnovimo susjednu baroknu palaču čime će Poreč u samom središtu dobiti jedinstveni spoj gastronomije, vinarstva i turizma u ambijentu povijesnog zdanja i pripadajućeg parka - kazao je Poletti. Barokna palača postat će hotel s 14 prostranih soba čije je otvorenje predviđeno za sezonu 2024.

Temelj je podatka o 180-godišnjoj povijesti ove obiteljske vinarije pisani trag pronađen među brojnim obiteljskim dokumentima o tome kako je obitelj u tom trenutku u povijesti doista u vlasništvu imala vinograde. O samoj obitelji postoje i dokumenti stariji od 200 godina, no starijega dokumenta koji potvrđuje vlasništvo nad vinogradima zaista nema.

Dakle, početak priče o današnjoj vinariji Poletti seže u 1842. godinu kada nono Piero Bernobich od svog tasta Marca Dellemarne kupuje šest hektara zemlje u selu Markovcu nedaleko od Višnjana, za tadašnjih 113 fiorina. Tih šest hektara prostiralo se na tri parcele, te je u pisanom tragu točno navedeno da se radi o dva vinograda miješana s maslinikom. I prije te godine, na tom mjestu živjela je i do danas živi ista obitelj u istoj kući čiji je podrum obilježio 180 godina proizvodnje vina. Točan je datum 11. svibnja jer je tog dana prije 180 godina obitelj kupila prvu zemlju. Svaki centimetar tla koji je u vlasništvu obitelji ima svoju dokumentiranu povijest, kada i od koga je kupljen. Osam generacija obitelji obuhvaćaju tri prezimena: Dellemarna, Bernobich i Poletti.

Foto: VINARIJA POLETTI

- Kad danas promislimo o tome koliko ljudi znamo da imaju slike svojih pradjedova, ako ne i prapradjedova, ili još i njihove dokumente, da znaju ispričati povijest svojih obitelji, iz 1783. kao što znam ja, ima ih jako malo. Danas ljude, nažalost, ne zanima ono što je bilo prije, a to prije je baza za neku budućnost. Mislim da je jako bitno da ljudi ne bacaju ono što imaju. Zahvaljujući mome noni naučio sam koliko je vrijedno ono što imamo, što su naši stari teškom mukom stvorili - kaže Peter Poletti.

Danas ova stara obiteljska vinarija vino pravi od grožđa dobivenog s devet hektara zemlje na kojoj je, raspoređena na pet položaja, loza malvazije, koje je i najviše, i muškata ruže. Sedam vinskih etiketa od toga grožđa nastaje upravo po principu koji je na Petera prenio njegov otac.

- Ako želiš raditi vino, onda ga trebaš raditi onakvim kakvo bi i sam želio piti - prisjeća se očeva savjeta.

Tako u vinariji Poletti nastaje i bogata arhiva u kojoj su i vina koja nastaju velikim dijelom i pravom upornošću. Jer, Polettijev Cabernet sauvignon, primjerice, prije bilo kakvog kušanja odležava pet godina. Rezultat je nagrada na The Global Cabernet Sauvignon Masters 2020. godine, vino je proglašeno petim najboljim od te sorte u svijetu. Utjecajni časopis The Drinks Business proglasio je to natjecanje najsveobuhvatnijim na svijetu kada se o vinima radi. Bio je na obilježavanju i Peterov nasljednik Matteo koji je upravo osma generacija te stare vinarske obitelji.

- I dalje sebe vidim u vinarstvu. Nisam cijelo vrijeme s obitelji u vinariji, nije se na tome ni inzistiralo pa sam se mogao i školovati, završio sam Ekonomski fakultet u Trstu. No, ipak, odluku da bih se radije posvetio obiteljskom poslu i radio u polju donio sam u pandemiji. Zato sam se prebacio na studij vinarstva u Poreču i sada polako počinje moj put, uz oca koji me uči svemu što zna. Kako na studiju dobivam viziju razvoja vinarstva u svijetu, tako i mi polako uvodimo neke novosti. Bez zdrave sirovine ne može se napraviti dobro vino. Upravo prema načelu Europske unije, orijentacija će sve više biti na integriranoj i ekološkoj poljoprivredi - kaže Matteo.

Foto: VINARIJA POLETTI

Dehidrirani pršut i jagode

Inače, sama Casa Manzolin koja se nalazi u neposrednoj blizini porečke Eufrazijeve bazilike, mjesto je koje svakako treba posjetiti ako se nađete u Istri. Slobodno možemo ustvrditi kako ondje i oni koji nisu skloni ribi i plodovima mora možda pronađu razlog da promijene mišljenje i svoj gastronomski ukus. Kako nam je rekao Peter Poletti, pred nas nije izneseno ništa što i obično nije na jelovniku ovog wine & food bara, što je činjenica koja potvrđuje našu raniju tvrdnju.

Od pet morskih sljedova teško se odlučiti što dobiva najveću preporuku, je li to hladno predjelo u obliku salate od hobotnice, brancina mariniranog u citrusima i medu u confitu sa začinskim biljem i povrćem ili je to brancin na žaru u umaku od kapara i malvazije. U svakom slučaju treba probati specijalitet kuće rižoto Rossella pripremljen s vinom Rossella, jagodama i škampima posut dehidriranim pršutom kod kojega jagode igraju divnu igru s Rossellom s kojim se, naravno, ovaj rižoto preporučuje. A svako jelo prati neko od Polettijevih vina, možda se pronađe i koja od tisuću boca odličnog Merlota 1842. punjenih upravo u povodu ove obljetnice. Riječ je o kupaži merlota iz 2016. i 2018. godine. Imali smo prilike probati i dva arhivska vina, Malvaziju istarsku iz 2005. te izvrsni Cabernet sauvignon iz 2003.

Vina Poletti predstavio je Filip Savić, višestruki šampion u sommelierstvu.