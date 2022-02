Jednom kada se otvori, ima rok trajanja: Evo koliko može stajati vino

Ako ste popili samo čašu, dvije vina i želite sačuvati ostatak imajte na umu da jednom kada se otvori vino ima rok trajanja.



Sada je izloženo zraku i počet će oksidirati, poput voća. U tehničkom smislu to znači da acetaldehid pretvara u octenu kiselinu, koja u biti pretvara vino u ocat, objasnila je vlasnica jedne vinarije, Mary Catherine Edmondson.



Ovaj proces ne događa se preko noći, ali Mary kaže da ne postoji baš čvrsto pravilo o tome koliko dugo će trajati otvorena boca vina.

Na to će utjecati nekoliko čimbenika poput količine koja je ostala u boci, koliko je vino uopće bilo staro prije nego ste ga otvorili i koliko je u njemu sumpora. Ona prirodna, bez sumpora, kvare se brže.



Edmondson kaže da je najbolje konzumirati otvoreno vino unutar 24 sata ili barem do 48 sati, a to vrijedi i za crno i za bijelo vino.



Bitno je i da ga pravilno čuvate, odnosno da ga uvijek zatvorite čepom, prenosi Southern Living.

