Karlovčani u 2026. žele pitku vodu!?

Znate za onu narodnu da nada umire posljednja? Da se, iako stvari ne izgledaju baš dobro, treba nadati boljem, o čemu god da govorimo, jer, kaže poslovica, ta ista nada, to ufanje, umire tek kada se ispucaju sve druge varijante, svi modeli oživljavanja, preživljavanja, pomaganja, zapomaganja...E, da danas pitate Karlovčane koji žive u samom srcu svoga grada, u povijesnoj Zvijezdi, u onom dijelu grada koji su prije pet stoljeća graditelji podizali kako bi od Turaka obranili zapadnu Europu neosvojivom utvrdom u obliku zvijezde koju opasuju rijeke Korana i Kupa i potapaju svakog neprijatelja koji je dolazi uništiti, rekli bi da je na ulicama njihove Zvijezde ta ista nada dočekala svoje posljednje dane i – nestala/umrla!