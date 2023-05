Sutra mjestimice moguća kiša, na obali djelomice sunčano: Izdano više upozorenja

Vrijeme će sutra, u četvrtak, u unutrašnjosti biti pretežno oblačno, još mjestimice uz malo kiše, ponajprije na istoku. Duž obale bit će djelomice sunčano i uglavnom bez oborine. Lokalno su mogući pljuskovi s grmljavinom, osobito na jugu zemlje, prognozira Državni hidrometeorološki zavod (DHMZ).

Vjetar će biti slab do umjeren sjeverni i sjeveroistočni, na istoku sjeverozapadni. Na Jadranu se očekuje umjerena do jaka bura, podno Velebita s olujnim udarima, a u Dalmaciji i sjeverozapadnjak. Najniža jutarnja temperatura zraka bit će od 7 do 12, na Jadranu između 11 i 16, a najviša dnevna od 12 do 16 na kopnu te od 19 do 23 °C duž obale.

VEZANI ČLANCI:

Za dio zemlje izdano je za sutra upozorenje. Crveno upozorenje, koje vrijeme opisuje kao izuzetno opasno, izdano je za Velebitski kanal zbog bure. Naime, moguća je jaka i vrlo jaka bura, a tijekom noći i jutra mjestimice i olujna. Najjači udari vjetra bit će od 35 do 75 čvorova, odnosno od 65 do 140 km/h.

"Vrijeme je vrlo opasno i podrazumijeva visoku razinu opasnosti za zdravlje, pa i za život opasne situacije, posebice pomorcima. Također, prisutan je i značajan rizik od štete za obalnu infrastrukturu. Budite svjesni opasnosti i obratite pozornost i pratite najnovija vremenska izvješća. Savjetujemo javnost da izbjegavaju putovanja i boravak blizu ugroženih obalnih područja. Vrlo je vjerojatno da trajekti neće ploviti pa ako putujete, pratite informacije o prometu", ističe DHMZ.

Foto: DHMZ

Za Kvarner i Kvarnerić, također zbog vjetra, izdano je narančasto upozorenje. Na tom je području tijekom noći i jutra moguća mjestimice vrlo jaka bura, a od sredine dana postupno u slabljenju na jaku.

"Očekujte i budite pripravni za olujne brzine vjetra u kombinaciji s lokalno visokim valovima koji su se već ili će se tek generirati. Upravljanje plovilom u tim uvjetima zahtijeva veliko iskustvo te adekvatno opremljena plovila. Preporučljivo je da pomorci bez odgovarajućeg iskustva potraže sigurnu luku prije početka potencijalno opasnog vjetra i valova. Vjerojatno je da mnogi katamarani i trajekti neće ploviti pa ako putujete, pratite informacije o prometu", napominje DHMZ. Žuto upozorenje, koje vrijeme opisuje kao potencijalno opasno, izdano je za više regija. Naime, zbog vjetra je izdano upozorenje za riječku regiju, zapadnu obalu Istre te za Dalmaciju.

VIDEO Korana i Kupe i dalje rastu, situacija sve ozbiljnija