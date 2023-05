Ima li kraja kiši? Pitali smo Zorana Vakulu kad će prestati padati, nema puno dobrih vijesti

Svibanj nas je iznenadio obilnim količinama padalina i izazvao probleme gotovo u cijeloj zemlji. Poplave nanose velike štete, a sam vrhunac vodenih valova nije još ni stigao u Hrvatsku. Što je tome uzrok?

'Srećom ne baš u cijeloj Hrvatskoj, imamo čak i manjak oborine na krajnjem zapadu i istoku zemlje, ali na žalost gorska Hrvatska, unutrašnjost Dalmacije, središnja Hrvatska ima uistinu obilne oborine, i to ne samo kišu. Imamo nesreću ili dio Hrvatske čak ima i sreću što ne vlada suša. No na nasreću tjednima, pa čak možemo reći i mjesecima imamo jednu snažniju ciklonalnu aktivnost na našem dijelu Europe. I zbog te ciklone, tog vrtloga vlažnog i nestabilnog zraka koji se izmjenjuju imamo ovih mjeseci znatno više oborina nego što je to uobičajeno', objašnjava HRT-ov meteorolog Zoran Vakula za Večernji TV.

'Prisjetimo se zime koja je u većini krajeva Hrvatske, a pogotovo na sjeveru, bila znatno iznad prosjeka što se tiče oborina, nastavilo se u proljeće i na žalost posebno sad zadnjih 10-ak dana kada su u pojedinim gradovima i mjestima izmjerene količine kiše koje nisu nikada do sada u cijelom svibnju. Najviše je zabilježeno u Gračacu, gdje je u svega nekoliko dana znatno nadmašen rekord za cijeli mjesec. I to nisu podaci od jučer, nego od 1960. godine, što dodatno govori o tome koliko je ovo iznimno rijetka pojava u svim dijelovima Hrvatske. Uglavnom je svugdje zabilježeno više od 100 litara kiše po četvornom metru u kratko vrijeme. Srećom još nisu nadmašeni rekordi u sjevernim krajevima, ali ne bi me čudilo da nakon ove današnje kiše, ponegdje, primjerice u Krapini bude iznad rekordne količine oborina', naglašava.

GALERIJA Dramatični prizori iz Hrvatske kostajnice: Una i dalje prijeti

Dodaje kako je uočio da je u Slunju u samo 24 sata palo 68 litara kiše po četvornom metru, a nagomilalo se vode još i od prije. 'Natopljenost zemlje proteklih mjeseci uz dodatnu kišu ovih dana dovelo je na žalost do naglog porasta vodostaja i poplava u dijelu hrvatske koje još nisu gotove', kaže Vakula.

Sve nas zanima kada stiže kraj obilnim oborinama. 'Sam kraj u smislu stabilizacije, suho, stabilno i sunčano razdoblje kakvo mnogi priželjkuju, ne vidim ga. Ni u sljedećih sedam, deset dana, pa i dulje. Dakle u mjesečnoj prognozi, za četiri tjedna unaprijed, ne vidim neko razdoblje od tjedan-dva, za koje bi se moglo jamčiti, gle to će biti suho, dolazi anticiklona i nema oborina. Ono što je dobra vijest da ovako rasprostranjene i obilne oborine neće više biti od sutra. Danas još ovako, oblačno i kišovito, rekli bismo u pjesmi 'Jesen u meni caruje', uz temperaturu od 12 do 13 stupnjeva, apsolutno neprimjereno za najvišu dnevnu temperaturu u ovom dijelu svibnja.'

Meteorolog nije optimističan kada je u pitanju stanje na poplavljenim područjima. Smatra da će situacija još neko vrijeme biti teška, jer nije obilna kiša pala samo kod nas, nego i u dijelu Slovenije i pogotovo u dijelu BiH. 'Tako da se bojim da će još biti nevolja, pa čak i sada kad će kiše prestati u ovom opsegu. Znači bit će promjenjivije vrijeme, proljetnije, oblak, pa sunce, pa tu i tamo neki pljusak, puno povoljnije nego što je bilo do sada, ali razmjerno nestabilno. Situacija će se stabilizirati, ali će se jako sporo poboljšavati jer se silna voda nagomilala prošlih tjedana. Vodeni valovi stižu s više strana. S jedne strane dolazi iz Gorskog kotara i Like, tako da je dio karlovačko područje sada jako opterećeno, dodatno i sisačko područje koje se proteže prema Jasenovcu i istoku gdje dodatno dolazi voda iz BiH i sa sjeverozapada iz Slovenije i brane će itekako biti pod izazovom.'

VEZANI ČLANCI:

Ljudi se već šale s pitanjima kada ova jesen prestaje. 'Da ovo je uistinu jesenski ugođaj i danas i prekjučer, jučer je ajmo reći bilo nešto malo povoljnije. Sljedećih dana zatopljenje je sigurno. Sutra malo, nakon toga petak još malo više, a od vikenda pa sljedeći tjedan je gotovo sigurno najviša dnevna temperatura zraka iznad 18 stupnjeva, čak više od 20, pa čak i do 25 stupnjeva. Znači dobro je što će doći do zatopljenja, neće više biti potrebno ni grijanje onima kojima je svježe navečer, ali ono što nije dobra okolnost što će se ova silna vlaga početi isparavati i mnogi će se vjerojatno žaliti kako dišu na škrge, bit će jedna neugodna sparina u zraku. Temperatura zraka bit će na razinama prosječne za to doba godine, ali važno je da će biti i sunca i da će se isušivati ovaj sada prevlažan teren.'

GALERIJA: U selu Globočec kod Marije Bistrice propao dio ceste

Vakula nas upućuje na još malo strpljenja, jer stižu stabilniji, povoljniji, sunčaniji i topliji dani, ali na žalost ne još sasvim suhi i stabilni. 'I sada se postavlja pitanje, je li bolja ova obilna kiša ili je bolja ona suša koju smo imali prošle godine. Znači nema idealnog, moramo se naviknuti živjeti u doba ekstrema i u plusu i u minusu. Na žalost ti ekstremi donose ponegdje i poplave. Na jugu Europe svjedočimo sušama, Portugal i Španjolska imali su prije nekoliko tjedana ekstremne vrućine, da bi nakon samo tjedan dana u Španjolskoj pao snijeg. Klima nam se klima, svi ti ekstremi imaju veze s ovom prezagrijanom klimom', kaže te izražava zabrinutost za poljoprivredu i cijene voća i povrća.

Na ljeto nas izgleda ipak očekuju vrućine. 'Iako je teško iz ove perspektive zamisliti prognoze za ljeto su prilično postojanje i daju prilično veliku vjerojatnost za iznadprosječne temperature, no to ne znači da će svi mjeseci, pa ne čak ni svi tjedni u tim mjesecima, biti iznadprosječni ili stabilni. Ne bi me iznenadilo da ovo ljeto na mnogim mjestima u Hrvatskoj bude više oborina, ali ne očekujem dugotrajnija kišna razdoblja poput ovog proljetnog. Jer ova voda koja je ispunila tla, mora se i isparavati. Bit će učestaliji ljetni pljuskovi uobičajeni za ovo doba godine', zaključuje.

VIDEO Pumpe ispumpavaju vodu iz kuća u Hrvatskoj Kostajnici: Vodostaj i dalje raste