Sutra kreću velike promjene na granicama: Donosimo popis svega što se mijenja

Od sutra Europska unija započinje s primjenom novog Sustava ulaska i izlaska (EES), koji će značajno promijeniti način prelaska granica za putnike izvan EU. Ovaj sustav zahtijeva biometrijsku registraciju, uključujući otiske prstiju i fotografiju lica, koji će se pohranjivati u središnju europsku bazu podataka na tri godine. Kako bi se izbjegao kaos na granicama, uvođenje će biti postupno, s punom usklađenošću najavljenom za 12. travnja 2026. Novi sustav zamjenjuje tradicionalno pečatiranje putovnica digitalnim procesom. Putnici izvan EU morat će proći biometrijsko skeniranje, koje traje oko dvije minute po osobi. EES prikuplja podatke iz putnih dokumenata (ime, datum rođenja), datume i mjesta ulaska/izlaska, biometrijske podatke te informacije o odbijanju ulaska. Ako putnik već ima vizu za šengenski prostor, otisci prstiju iz Viznog informacijskog sustava (VIS) neće se ponovno prikupljati. Sustav se povezuje s drugim bazama, poput Europskog sustava za informacije i odobravanje putovanja (ETIAS), koji će stupiti na snagu nakon EES-a, te uključuje podatke o obiteljskim vezama s državljanima EU ako je primjenjivo.

EES prikuplja, bilježi i čuva: podatke navedene u vašem putnom dokumentu (npr. puno ime, datum rođenja itd.), datum i mjesto svakog ulaska i izlaska, fotografiju lica i otiske prstiju (biometrijski podaci), informaciju je li vam odbijen ulazak. Na osnovu prikupljenih biometrijskih podataka bit će kreirani biometrijski šablonii čuvani u zajedničkoj Biometrijskoj službi. Ako imate vizu za kratki boravak radi ulaska u šengenski prostor, vaši otisci prstiju već su sačuvani u Viznom informacijskom sustavu (VIS) i neće se ponovo čuvati u EES-u. Nadalje, sustav također prikuplja vaše osobne podatke iz: Viznog informacijskog sustava (koji sadrži dodatne osobne podatke), Europskog sustava za informacije i odobravanje putovanja (ETIAS), posebno status vašeg ETIAS odobrenja za putovanje i, ako je primjenljivo, podatke o tome jeste li član obitelji državljanina EU. ETIAS će stupiti na snagu tek nakon primjene EES sustava. Sve ovo obavlja se u skladu s pravilima i pravima o zaštiti podataka.

EES ima za cilj poboljšati upravljanje vanjskim granicama, spriječiti neregularnu imigraciju, identificirati putnike s lažnim dokumentima ili one koji prekoračuju dozvoljeni boravak te pomoći u borbi protiv terorizma i ozbiljnog kriminala. Prilikom prelaska vanjskih granica europskih zemalja koje primjenjuju EES za kratki boravak (maksimalno 90 dana u bilo kom razdoblju od 180 dana), dobit ćete pisane informacije o EES-u i svojim pravima. Uvjeti za prikupljanje i čuvanje osobnih podataka u EES-u utvrđeni su Uredbom (EU) 2017/2226 kojom je uspostavljen Sustav ulaska/izlaska.

S obzirom na očekivane gužve, EU je odustala od trenutnog uvođenja sustava na svim graničnim prijelazima. Postupna implementacija omogućit će prilagodbu i smanjenje potencijalnih zastoja. Putnici se potiču da se upoznaju s novim pravilima kako bi olakšali prijelaz na ovaj modernizirani sustav. S EES-om, EU ulazi u novo doba granične kontrole, usmjereno na sigurnost, efikasnost i digitalizaciju, no pitanja o privatnosti i praktičnoj primjeni ostaju u fokusu javnosti.