Susjedi u šoku nakon ubojstva policajca u Krapini: 'Igrali su se zajedno kao mali', 'Pričalo se da nije sav svoj, bio je u ratu'

Krapina je jutro nakon brutalnog ubojstva Roberta Grileca dočekala u šoku i tišini. Crna zastava izvješena je na zgradi policije, osmrtnice su oblijepljene po centru grada, a građani i dalje pokušavaju shvatiti kako je jedan od najpoznatijih policajaca u županiji ubijen usred kafića dok je ispijao jutarnju kavu. Za njegovo ubojstvo osumnjičen je njegov susjed M. G., koji je nakon pucnjave pokušao počiniti samoubojstvo i nalazi se u teškom stanju u KB Dubrava. Istražitelji sada pokušavaju rasvijetliti motive zločina, dok susjedi tvrde da ništa nije upućivalo na tragediju koja je potresla cijelu Krapinu. Prema neslužbenim informacijama osumnjičeni je već bio poznat policiji zbog više kaznenih i prekršajnih prijava. Oružje kojim je počinio zločin navodno je posjedovao ilegalno.

Kako se neslužbeno doznaje, nekoliko dana prije ubojstva drugi policajac iz Krapine prijavio je M. G. zbog praćenja i prijetnji. U prijavi je naveo da ga je osumnjičeni danima pratio automobilom, a situacija je eskalirala 7. svibnja kada mu se, prema navodima, zaletio automobilom u dvorište kuće i potom pobjegao. Policija je, prema istim izvorima, već radila na tom slučaju. Budući da su ubijeni policajac i osumnjičeni bili susjedi i poznavali se od djetinjstva, istražitelji ne isključuju mogućnost da je motiv povezan upravo s tim kriminalističkim istraživanjem.

Dan nakon tragedije, građani i dalje pokušavaju shvatiti kako je došlo do ovakvog zločina. "Stvarno nemam riječi, nemam riječi. Roberta mi je jako žao", rekao je za 24sata potreseni susjed koji živi preko puta kuće osumnjičenog. Na pitanje je li posljednjih dana primijetio nešto neobično u ponašanju osumnjičenog, rekao je kako nije bilo ničega što bi upućivalo na tragediju. "Ne, nikad", kratko je odgovorio. Dodao je da su bili u korektnim odnosima, ali da se nisu družili te da je među susjedima kružila priča kako je osumnjičeni nakon sudjelovanja u Domovinskom ratu imao psihičkih problema.

"Bio je navodno bolestan, bio je u ratu. Svi su tako pričali, da nije sav svoj", rekao je susjed. Istaknuo je i da nikada nije čuo za sukobe između Grileca i osumnjičenog. "Nikad nisam čuo. Mislim, vjerujem da bi mi o tome nešto rekao jer je bio takav. Volio je razgovarati sa mnom, ali takve stvari nikad nije spominjao", dodao je. Drugi susjed prisjetio se ranije policijske pretrage zbog sumnje na ilegalno oružje, koja je tada uznemirila susjedstvo. Kako je rekao, tijekom pretrage nije pronađeno ništa sporno. Još jedan stanovnik Bobovja kazao je kako su se ubijeni policajac i osumnjičeni poznavali odmalena.

"Igrali su se zajedno kao mali. Radili su one dječje gluposti. Ne mogu vjerovati da se ovakvo što događa. Nikad nisam imao problema niti s jednim", rekao je. U Krapinu je nakon zločina stigao i Davor Božinović koji je poručio da napad na policajca nije samo napad na jednu osobu, nego i na instituciju policije. Dan kasnije oglasio se i načelnik PU krapinsko-zagorske Kristijan Suša, koji je za ubijenog kolegu rekao da je bio iznimno profesionalan i predan poslu. Sućut obitelji izrazio je i Željko Kolar, nazvavši tragediju šokantnom i nezapamćenom za Krapinsko-zagorsku županiju.