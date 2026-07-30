Drava pala na nikad viđene razine: 'Budite oprezni, ispod površine se svašta događa'

Vodostaj rijeke Drave kod Osijeka rekordno je nizak pa je niska Drava atrakcija brojnim kupačima, no iz osječkog HGSS-a upozorili su da tako nizak vodostaj može zavarati i da rijeka krije brojne opasnosti.

"Nizak vodostaj možda zavarava da je Drava sigurna i bezopasna za kupanje. No, moramo shvatiti da se radi o okolišu koji je izrazito dinamičan. Iako to možda i ne vidimo, ispod površine se događa svašta. Rijeka je mutna, ne vidi se dno i ne može se procijeniti kolika je dubina", rekla je Ana Nemet Đurđević iz osječke stanice HGSS-a u izjavi za Dnevnik HTV-a. Naglasila je i da se ondje, gdje je rijeka plića, to vrlo brzo promijeni. "I samo jedan korak dijeli vas od možda neke rupe ili dubine koja će vas iznenaditi", upozorila je kupače.

Nemet Đurđević kaže i da je puno opasnije kupati se na prirodnim vodotocima nego na bazenima. "Bazenska kupališta su kontrolirani okoliš gdje se zna dubina i kvaliteta vode i gdje postoji organizirana spasilačka služba. Tamo su ljudi sigurniji nego na prirodnim kupalištima", rekla je te dodala da oni koji se ipak odluče za prirodna kupališta budu posebno oprezni.

28.07.2026., Osijek - Rekordno niski vodostaj Drave kod Osijeka. Vodostaj iznosi -186 centimetara. Photo: David Jerkovic/PIXSELL Foto: David Jerkovic/PIXSELL

"Neka se pripaze i ne precijene svoje sposobnosti. Neka se kupaju na uređenim riječnim kupalištima koja su tamo s razlogom jer je tamo rijeka mirnija i stabilnija i lakše je kontrolirati sve navedene uvjete. I neka pripaze da ne idu alkoholizirani, da se jave, da nikada ne idu sami i da se dobro upoznaju s lokacijom na kojoj će se kupati, ako već moraju ići tamo", poručila je.

Na rijeci Dravi kod Osijeka već se danima bilježi rekordno nizak vodostaj otkada se provode mjerenja. Posljednji put tako nizak vodostaj bio je 2022. Prije toga 1965., no nikada se nisu dogodila toliko duga razdoblja niskog vodostaja kao sada, što dovodi do ozbiljnog ekološkog problema. Ali i moguće opasnosti za kupače na Dravi.