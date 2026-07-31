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NEVJEROJATNA SNIMKA IZ RUMUNJSKE

VIDEO Turist buljio u mobitel nasred ceste, a onda mu je prišao medvjed. Uslijedile su dramatične sekunde

Ilustracija/Pixabay
Autor
Lorena Posavec
31.07.2026.
u 07:30
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Neki su kritizirali vozača automobila iz kojeg je snimka nastala jer u početku nije pokušao upozoriti muškarca niti otjerati medvjeda

Dramatična snimka iz rumunjskih planina prikazuje turista koji je ostao potpuno nepomičan dok mu se divlji medvjed približio, počeo njušiti nogu, a zatim je i gristi. Muškarac je pokušavao ne izazvati životinju, no situacija je u samo nekoliko sekundi postala još opasnija. Snimka je nastala u ponedjeljak iz automobila na poznatoj planinskoj cesti Transfăgărășan. Na njoj se vidi kako medvjed izlazi iz grmlja i prilazi muškarcu koji stoji nasred ceste, naizgled zaokupljen mobitelom. Životinja mu zatim počinje njušiti i grickati nogu, dok turist uspijeva ostati potpuno miran. Situacija se mijenja kada jedan automobil krene prema medvjedu u pokušaju da ga otjera. Životinja se, međutim, ne uplaši vozila, već se iznenada zaleti prema muškarcu, koji tada počinje trčati kako bi spasio živu glavu. Snimka se proširila društvenim mrežama, a brojni korisnici komentirali su turistovu reakciju. Neki su se pitali je li muškarac, koji je izgledao kao da gleda u mobitel, uopće primijetio životinju sve dok se nije podigla prema njemu. Drugi su nagađali da je bio previše zaokupljen uređajem, a jedan je korisnik u šali napisao da ima "instinkt za preživljavanje poput krumpira".

Drugi su ga, međutim, pohvalili jer je ostao miran, ističući da je upravo time možda izbjegao agresivnu reakciju medvjeda. – Da se pomaknuo, medvjed bi potrčao za njim. Pokušao je ostati potpuno miran. Da je pobjegao, medvjed bi ga ganjao i možda napao. Postupio je pametno – komentirao je jedan korisnik. Dio korisnika kritizirao je i vozača automobila iz kojeg je snimka nastala jer u početku nije pokušao upozoriti muškarca niti otjerati medvjeda. Incident se dogodio samo mjesec dana nakon što je jedan turist teško ozlijeđen u napadu divljeg medvjeda u rumunjskim Karpatima, piše Daily Mail. Bugarski turist Georgi Bizhev vozio se u lipnju planinskom cestom u blizini brane Vidraru u središnjoj Rumunjskoj kada se odlučio zaustaviti nakon što je ugledao medvjedicu i njezino mladunče. Četrdesetšestogodišnjak je životinjama bacio ostatke hrane te ih počeo fotografirati i snimati, nakon čega ga je medvjedica iznenada žestoko napala.

Snimka jednog očevica prikazuje odraslu životinju kako se zalijeće prema prozoru Bizhevljeva automobila. Na drugoj snimci, koju je napravio sam Bizhev, vidi se medvjedica kako ga kandžama napada dok on vrišti i doziva pomoć. Prema navodima lokalnih medija, životinja je razbila prozor i pokušala izvući turista iz vozila. Bizhev je zadobio teške ugrizne rane na lijevoj ruci. Ispričao je da ga je medvjedica grebala i grizla dok je podizao ruku kako bi zaštitio lice i vrat. Rekao je da ga je sigurnosni pojas spasio od još težih ozljeda, dok su drugi vozači trubili i vikali pokušavajući otjerati agresivnu životinju. – Vidio sam kako je medvjedica naćulila uši i skočila prema meni. Pokušala me zgrabiti i izvući iz automobila – rekao je poslije. Rumunjske hitne službe intervenirale su nakon što je Bizhev o incidentu obavijestio čuvare na brani.

Službenici su naglasili da je medvjedica najvjerojatnije štitila svoje mladunče. Taj dio ceste poznat je kao mjesto na kojem se često mogu vidjeti medvjedi, zbog čega se turisti ondje redovito zaustavljaju kako bi promatrali i hranili divlje životinje. Bizhev, sportski dužnosnik i bivši predsjednik nogometnog kluba, rekao je da su takvi susreti na toj ruti uobičajeni te da se na usputnim stajalištima čak prodaje hrana, iako je priznao da hranjenje medvjeda nije primjereno. – Ušao sam u njezino prirodno okruženje. Bila je to pogreška koju sam platio – rekao je. Nakon incidenta vratio se u Bugarsku na daljnje liječenje. Rumunjske vlasti ponovno su upozorile turiste da se ne približavaju medvjedima i da ih ne hrane. Životinje su zaštićene, ali se diljem zemlje sve više navikavaju na prisutnost ljudi.

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Ključne riječi
šuma planina turist ugriz medvjed Rumunjska

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loraxy
07:39 31.07.2026.

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