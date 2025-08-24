Naši Portali
SUSJEDI GA KOMADAJU

Na rubu političkog i društvenog sloma: Libanon stoji između tri vatre

Autor
Hassan Haidar Diab
24.08.2025.
u 17:45

Libanon postaje ogledni primjer novog poretka Bliskog istoka, u kojem male države ne preživljavaju izvan većih blokova, u kojem se žrtvuje nacionalni suverenitet, a “neutralni Bejrut” prestaje postojati. Ako se ova logika nastavi, Libanon će biti prvo mjesto na kojem međunarodni dogovor otvoreno zamjenjuje nacionalnu volju, pretvarajući zemlju u eksperiment čiji će uspjeh ili neuspjeh oblikovati sudbinu cijele regije.

Libanon se nalazi na rubu političkog i društvenog sloma, suočen s prijetnjom novog građanskog rata koji bi mogao biti izazvan pokušajem razoružanja Hezbollaha pod američkim pritiscima. Ovaj proces ne uključuje samo vojnu dimenziju, već duboko zadire u srž libanonskog političkog sustava, vjerskih podjela i regionalnih geopolitičkih odnosa. Hezbollah, šijitska militantna skupina koja djeluje u Libanonu, već više od četiri desetljeća predstavlja ključnog aktera u zemlji. Iako je službeno dio političkog sustava, Hezbollah je zadržao svoju vojnu moć, što je omogućilo Iranu da projicira svoju moć u regiji.

Komentara 3

Pogledaj Sve
MD
Marko Dragicevic
18:17 24.08.2025.

Dobar presjek iznimno komplicirane situacije.

Avatar Bravo 2 Zero
Bravo 2 Zero
17:58 24.08.2025.

Da ne bi netko recept primjenio na balkanu

Avatar Knez Drpimir
Knez Drpimir
18:04 24.08.2025.

Nacionalnu volju? Ciju? Islamskih doseljenih bradatih barbara ili onu prije najezde 70-tih. Opet Hasan siri islamsku propagandu usred EU. Srecom, Izrael ce srediti stvar

