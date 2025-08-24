Na rubu političkog i društvenog sloma: Libanon stoji između tri vatre

Libanon se nalazi na rubu političkog i društvenog sloma, suočen s prijetnjom novog građanskog rata koji bi mogao biti izazvan pokušajem razoružanja Hezbollaha pod američkim pritiscima. Ovaj proces ne uključuje samo vojnu dimenziju, već duboko zadire u srž libanonskog političkog sustava, vjerskih podjela i regionalnih geopolitičkih odnosa. Hezbollah, šijitska militantna skupina koja djeluje u Libanonu, već više od četiri desetljeća predstavlja ključnog aktera u zemlji. Iako je službeno dio političkog sustava, Hezbollah je zadržao svoju vojnu moć, što je omogućilo Iranu da projicira svoju moć u regiji.