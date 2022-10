Susjed koji je priskočio u pomoć: Eksplozija se čula kad smo razvaljivali vrata. Ostali smo zarobljeni kad je krenuo dim

Stanovnike zagrebačkog kvarta Trnsko probudila je u subotu ujutro eksplozija plinske boce, do koje je došlo nakon što je buknuo požar u stanu na prvom katu u ulici Trnsko 38C. Život je izgubila jedna osoba, a medicinsku pomoć zbog udisanja dima su potražile dvije osobe.

Ispred zgrade u Trnskom u 9 sati i dalje dežuraju vatrogasci, a do mjesto tragedije osigurava i policija. Širom otvoreni prozori na cijeloj četverokatnici svjedoče opasnosti koju je požar stana predstavljao zgradi. Dim se širio vrlo brzo i zarobio stanare viših katova u stanovima u subotnje jutro.

Braća koja su prva osjetila dim i alarmirala susjede otkrili su nam kako se sve odvilo.

- Pas nas je probudio jutros oko pola sedam i nismo znali što se događa, ali smo ubrzo osjetili dim. Mi smo na trećem katu i nismo znali gdje gori. Onda smo vidjeli da je prvi kat, uspjeli smo nekako izaći i vidjeli smo stan u plamenu i kako se dim širi - ispričali su nam.

Detalje kako se sve odvilo ispričao je stanar s četvrtog kata.

- Živim u Trnskom u toj zgradi. Susjedi koji imaju psa su prvi osjetili dim. Tražili smo stanove dok nismo našli stan na prvom katu gdje je buktio dim, ali stan je imao protuprovalna vrata, a eksplozija se čula kad su razvaljivali vrata, tako da je riječ o požaru, ne eksploziji, ali bili smo zarobljeni kad je jak dim krenuo s prvog kata nitko nije mogao izaći van", kazao nam je Slaven Strgar, starar s 4. kata.

U stanu je živio sam stariji gospodin, oko 70 godina.. Stan mu je bio pun knjiga i papira, rekli su nam.

- On je bio pušač, pretpostavljam da je tako moglo doći do požara.

"Ove su vam zgrade izgrađene 1964. To je skoro 60 godina staro. Ja ne znam što je bio uzrok požara, tu su i sve instalacije stare i zahrđale. Od plina do vodovodnih cijevi. Znam gospodin koji je preminuo, on vam je živio sam i kod njega su vam uvijek rolete bile spuštene. On vam je tako samački živio i nije se baš družio", ispričala nam je susjeda iz zgrade do.

'Čula se u jednom momentu eksplozija, probudilo nas je sve. Nismo ništa znali dok nisu došli vatrogasci. Čitali smo iz medija da je jedna osoba poginula. Strašno. Baš grozno", kazao nam je susjed Božidar.

Iz Policijske uprave zagrebačke potvrdili su da je u Trnskom izbio požar, a više informacija bit će poznato nakon očevida.