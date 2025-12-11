Oligarsi i špijuni kao most između Ukrajine i Rusije: Tajni kanali djeluju u sjeni rata

Ukrajina je prekinula diplomatske odnose s Rusijom od početka invazije u veljači 2022. godine te presjekla glavni komunikacijski kanal. No, sada, nekoliko godina kasnije, nastavlja se diskretna komunikacija između zaraćenih zemalja. Ona se odvija putem humanitarnih kontakata, tajnih kanala s dužnosnicima, ali i oligarha. Riječ je o neslužbenim komunikacijskim kanalima, dok pravi diplomatski odnosi gotovo da i ne postoje.

"Službeni komunikacijski kanal nešto je što nam treba, i on djelomično čak postoji. Čak i između zemalja u ratu postoje pitanja koja zahtijevaju ljude koji još mogu razgovarati", kazao je ukrajinski politički analitičar Ihor Reiterovič za Kyiv Independent. Prema stručnjacima, određeni stupanj kontakta ostaje nužan.

"Ako pogledamo povijest, komunikacija između zaraćenih strana uvijek je postojala“, rekao je zastupnik Oleksandr Merežko, šef odbora za vanjske poslove ukrajinskog parlamenta. Podsjetio je kako su tijekom Vijetnamskog rata SAD i Sjeverni Vijetnam održavali tajni komunikacijski kanal, ponajviše kroz tajne sastanke u Parizu. Ukrajinsko ministarstvo vanjskih poslova reklo je Kyiv Independentu da jedina službena razmjena informacija s Rusijom ide preko ukrajinskog veleposlanstva u Bjelorusiji te se odnosi na raskid bilateralnih i međunarodnih ugovora.

Prvi tajni kanal pojavio se ubrzo nakon invazije, dovevši do izravnih mirovnih pregovora između Kijeva i Moskve 2022., koji su na kraju propali. Dvije strane prvo su se sastale u Bjelorusiji, a zatim u Turskoj. Jedan od ljudi koji je pomogao organizirati pregovore bio je ruski oligarh Roman Abramovič. Njegova je uloga postala poznata krajem ožujka 2022., kada se pojavio u palači Dolmabahçe neposredno prije početka pregovora u Istanbulu. Mihajlo Podoljak, savjetnik u uredu ukrajinskog predsjednika, tada je opisao Abramoviča kao "iznimno učinkovitog posrednika“ koji je "djelomično moderirao proces“. Prema Wall Street Journalu, ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski čak je zamolio Washington da ne sankcionira Abramoviča kako bi mogao nastaviti posredovati.

Abramovič je, također, bio uključen u sporazum o koridoru za žito 2022. koji je ponovno otvorio ukrajinske crnomorske luke za izvoz. Izvori su za Financial Times rekli da je igrao ulogu u posredovanju sporazuma i prisustvovao potpisivanju u Istanbulu. Do 2023., napori ruskog milijardera navodno su preusmjereni na humanitarna pitanja, umjesto političkih pregovora.

Osim oligarha-posrednika, Ukrajina i Rusija održavaju i izravniji kanal koji je uspostavila ukrajinska vojna obavještajna služba, prvenstveno za razmjenu ratnih zarobljenika. Ukrajinski Koordinacijski stožer za postupanje sa zarobljenicima potvrdio je za Kyiv Independent da taj kanal još funkcionira i da ga je Ukrajina pokrenula 2022. godine. Prvi kontakt uspostavljen je u prvim tjednima invazije kada je ukrajinski časnik Dmitro Usov upotrijebio mobitel mrtvog ruskog vojnika da nazove zapovjednika navedenog na njemu. Taj improvizirani razgovor prerastao je u strukturirani tajni kanal.

Tijekom američkog nastojanja da okonča ruski rat u Ukrajini, pojavio se još jedan izravni kanal između dužnosnika. Ruski predsjednik Vladimir Putin imenovao je svog pomoćnika Vladimira Medinskog glavnim pregovaračem, dok je ukrajinsku delegaciju vodio tadašnji ministar obrane Rustem Umerov. Nakon drugog kruga pregovora početkom lipnja, Umerov je rekao da je komunikacija s ruskom stranom "uspostavljena po pitanju faza provedbe dogovora“. Umerov je vodio više telefonskih razgovora sa svojim ruskim kolegom, čineći dio ograničene, ali izravne komunikacije tijekom pregovora. Trenutno nije jasno funkcionira li još uvijek kanal između njih dvojice.

S obzirom na to da tajni kanali daju ograničene rezultate, analitičar Reiterovič kaže da Ukrajina i Rusija trebaju ovlaštene timove za bilo kakve smislene pregovore. "Kad pregovori budu – a prije ili kasnije hoće – moraju uključivati figure koje su stvarno ovlaštene donositi i provoditi odluke“, rekao je. Prema njemu, rat će najvjerojatnije završiti konkretnim sporazumima. "Političari će biti tu, ali najvjerojatnije će vojnici potpisati.“