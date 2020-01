“Superviagra” više nije na hrvatskom tržištu, lijek Cialis proizvođač je povukao zbog niske cijene

Lijek za erektilnu disfunkciju, Cialis, nazivan “superviagrom” zbog svojeg dugotrajnog djelovanja, više nije dostupan na hrvatskom tržištu. Mala žuta tableta, s djelatnom tvari tadalafilom, pri dolasku lijeka na naše tržište opisivana je kao “vikend-pomoć” jer može djelovati do čak 48 sati. Proizvođač Elli Lily odlučio je napustiti hrvatsko tržište zbog – niske cijene.

– Na snagu je stupio novi pravilnik kojim se određuju maksimalne cijene lijekova i s liste lijekova HZZO-a, ali i onih koji nisu na listi. S obzirom na to da nema generičkih paralela, tražili smo dozvolu da prodajemo lijek po cijeni višoj od te maksimalno dopuštene, ali Ministarstvo zdravstva to nije odobrilo – objasnio je direktor te tvrtke u Hrvatskoj dr. Željko Miličević dodajući da su upozorili da su jedini i da po tim uvjetima ne mogu raditi.

Ne ulazeći u to koji je to točno maksimalno definiran iznos država zacrtala za ovaj lijek, ti argumenti nisu prihvaćeni i proizvođač ga je povukao iz Hrvatske. “Vikend-tableta” ostala je na tržištima okolnih zemalja, a prema objašnjenju iz Hrvatske agencije za lijekove i medicinske proizvode, veleprodaja lijekova može na zahtjev neke bolnice zatražiti interventan uvoz. Takav scenarij je malo vjerojatan, a pacijenti zovu kompaniju i informiraju se kako do te tablete.

Ono što svima njima napominju i iz HALMED-a jest da ovaj lijek ne kupuju s raznoraznih portala i oglasa jer ih je nemoguće kontrolirati te je velik broj krivotvorina. Zamjene za Cialis u Hrvatskoj trenutačno nema, no, prema odgovoru iz HALMED-a, odobreni su drugi lijekovi s djelatnom tvari tadalafilom, ali nisu stavljeni u promet na hrvatsko tržište. Hoće li se i kada to dogoditi, poslovna je odluka proizvođača.