Sudski vještak predlaže: Prebrzu vožnju romobilom zakonski treba proglasiti obijesnom i strože kažnjavati

Doslovno svakodnevno svjedoci smo prometnih nesreća u kojima sudjeluju vozači električnih romobila. Nažalost, u tim je nesrećama mnogo teško ozlijeđenih osoba, pa i smrtno stradalih. Relativno nova prijevozna sredstva sve su zastupljenija, a trend rasta broja prometnih nesreća u kojima sudjeluju zabrinjava. Posebno je zabrinjavajuće to što su polovina osoba koje su sudjelovale u čak 365 prometnih nesreća s e-romobilima u prvih sedam mjeseci 2025. maloljetnici. Među njima su i djeca mlađa od 14 godina koja uopće ne bi smjela voziti električni romobil. Osim 50% osoba mlađih od 18 godina, u tim nesrećama najčešće su sudjelovale osobe u dobi od 18 do 30 godina (21%) te osobe u dobi od 31 do 50 godina (21%).

Ove godine u prometnim nesrećama s romobilima nije bilo smrtno stradalih, no 113 osoba teško je ozlijeđeno, a 194 osobe lakše. Usporedbe radi, u isto vrijeme 2024. vozači e-romobila sudjelovali su u 244 nesreće, dvije su osobe u tim nesrećama smrtno stradale, 78 ih je teško ozlijeđeno, a 120 lakše. Da se radi o crnom trendu koji rapidno raste, postali su svjesni svi dionici koji skrbe o prometnoj sigurnosti u Hrvatskoj. Policija je ove godine češće počela kontrolirati i kažnjavati vozače romobila, Hrvatski autoklub (HAK) pokreće edukacije o sigurnoj vožnji e-romobila, a iz Ministarstva zdravstva upozoravaju na porast broja i težine ozljeda kod djece i adolescenata uslijed padova s električnih romobila. Stoga su sve brojniji i glasniji zahtjevi da se zakonski postrože pravila i kazne za one koji ne poštuju odredbe o njihovu korištenju. Zbog toga je, među ostalim, potvrdili su nam iz MUP-a, osnovana Radna skupina za Izmjene i dopune Zakona o sigurnosti prometa na cestama (ZSPC), koja će razmotriti i dio zakonskih odredbi koje se odnose na osobna prijevozna sredstva.

– Smatram da bi se zakonsko uređenje trebalo radikalizirati jer je broj ozlijeđenih osoba – ali i materijalna šteta – zbog nesreća vozača romobila postao velik problem i mrkvom, a bez batine, neće se puno postići. Ljudi moraju postati svjesni da to nisu igračke, već prijevozno sredstvo koje može biti vrlo opasno. Po mome mišljenju, trebala bi se uvesti evidencija romobila plaćanjem osiguranja. Tada bismo znali koliko i kakvih romobila ima, znali bismo tko su im vlasnici, a i u slučaju šteta, koje su katkad velike, odštete bi se isplaćivale iz obveznog osiguranja. Kazne za nenošenje kacige i modifikacije na romobilima za povećanje brzine radikalno bih povećao jer se pokazalo, primjerice, da su mopedisti preko noći počeli nositi kacige kada je kazna za nenošenje kaciga za njih s 50 povećana na 700 kuna.

Iako se modificirani romobili i sad mogu privremeno oduzeti, mislim da bi trebalo i one koji ih voze prebrzo, a mogu ići i više od 50 km/h, podvesti pod obijesnu vožnju. Tada bi ih se kaznilo većom novčanom kaznom i oduzeo bi im se e-romobil. Takvi vozači nisu svjesni da se zaustavni put povećava nekoliko puta pri 50 km/h u odnosu na 25 km/h i može iznositi i 20 metara, što donosi velik rizik od ozbiljnih ozljeda. Osim toga, roditelji bi trebali biti odgovorni i djecu učiti kako se ponašati u prometu, a tu su i škole, koje bi trebale na to obratiti veću pozornost – pojašnjava Krunoslav Ormuž, sudski vještak za promet i profesor na FSB-u, što bi po njemu trebale sadržavati zakonske izmjene.

I dok se izmjene zakona tek spremaju, zagrebačka je policija sredinom kolovoza pojačano nadzirala vozače električnih romobila i u samo sat vremena zaustavila je 250 vozača romobila, a kod njih 109 utvrđeni su prekršaji, među kojima su najčešći bili vožnja bez kacige, kretanje nogostupom i upravljanje na način koji umanjuje stabilnost vozila. Prema podacima MUP-a, u prvih sedam mjeseci ove godine zabilježena su ukupno 5582 prekršaja vozača osobnih prijevoznih sredstava (2441 prekršaj u istom razdoblju 2024.), od toga 3999 prekršaja nekorištenja zaštitne kacige (u 2024. godini 1574 prekršaja).

Prije tri godine električni su romobili zakonski uređeni i od tada spadaju pod osobna prijevozna sredstva. Ne smiju imati trajnu snagu elektromotora veću od 0,6 kW i na ravnoj cesti ne smiju razviti brzinu veću od 25 km/h. I tu odmah dolazimo do problema jer na cestama ima i onih snažnijih, bilo da su takvi kupljeni ili im je “skinuta” blokada, što je zabranjeno i kažnjivo. Smiju se voziti s navršenih 14 godina života, obvezno sa zaštitnom kacigom na glavi. Kazna za vožnju na e-romobilu bez zaštitne kacige je 30 eura.

Vozači e-romobila dužni su se kretati biciklističkom stazom u smjeru kretanja (kazna 60 eura). No znamo da biciklističkih staza nema dovoljno, pa im je tamo gdje nema biciklističkih staza dozvoljeno kretanje po pješačkim stazama, ali pod uvjetom da vode računa o drugim sudionicima u prometu (kazna 130 eura). A tamo gdje nema ni pješačkih staza mogu se kretati i cestama na kojima je brzina ograničena na 50 km/h, i to što bliže desnom rubu kolnika (kazna 130 eura). Na e-romobilu smije se voziti samo jedna osoba.

Neke se kazne možda i mogu povećati, no, dakako, samo represija nije dovoljna. Zbog toga je HAK prošlog tjedna predstavio novi preventivno-edukativni program “Sigurna vožnja e-romobila” u sklopu kojega su nabavljena četiri simulatora električnih romobila na kojima će se, prije svega djeca, moći uvjeriti u ozbiljne posljedice koje mogu nastati u nesreći s e-romobilom i educirati se kako ga sigurno voziti.

– Brojni su izazovi pri uvođenju novih oblika prijevoza. Povećan promet uzrokuje povećanje stradavanja, a korisnici ovih vozila nisu uvijek svjesni prometnih pravila ili rizika, dok se većina pješaka ne osjeća sigurno u interakciji s njima. Važno je ne zaustaviti razvoj nove mobilnosti iz ranjivosti i straha za sigurnost, ali svi moramo raditi na tome da veća raznolikost prometala, vrsta vozila i prijevoznih sredstava ne dovode do povećanja rizika i smanjuju sigurnost na cestama – rekao je Ivo Bikić, predsjednik Hrvatskog autokluba.

Odgovornost roditelja

Dakako, za djecu, pogotovo mlađu od 14 godina, odgovorni su roditelji, a dobar primjer dolazi iz Sunje, gdje su prošlog tjedna roditeljima dva djeteta koja je sisačko-moslavačka policija zaustavila na električnim romobilima pri kretanju po kolniku bez zaštitnih kaciga izdani prekršajni nalozi, dok su djeci romobili privremeno oduzeti.

– Kao društvo apeliramo na roditelje da djeci ne dopuštaju upravljanje osobnim prijevoznim sredstvima u prometu dok ne navrše 14 godina, a one koji imaju pravo na upravljanje da ih nauče osnovnim pravilima koja moraju poštovati, ne zato da ne dobiju kaznu, nego da zaštite sami sebe – upozorio je Nikola Milas, pomoćnik voditelja Službe prometne policije Ravnateljstva policije.

Da samo represija nije pravi put, smatra sudski vještak za promet Goran Husinec. – Nema prevelikog smisla povećavati kazne jer ne možemo zaustaviti budućnost koja dolazi s novim prijevoznim sredstvima. Imamo prenapučene gradove sa zagušenjem prometa i nekima je električni romobil odlično rješenje za prijevoz. No svaki vozač e-romobila mora biti svjestan opasnosti u prometu i poštovati pravila. Roditelji moraju biti posebno oprezni kada djeci daju e-romobil jer djeca su, među ostalim, i lakša i brže ubrzavaju na tim vozilima. U svakom slučaju djecu treba educirati o prometnoj kulturi, a to bi trebalo provoditi već od prvog razreda osnovne škole – kaže Husinec.