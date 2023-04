Sudski vještak Gvozdanović: Stroži Zakon o oružju nije rješenje problema ilegalnog tržišta

Sudski vještak za balistiku, hladno i vatreno oružje Dubravko Gvozdanović za Večernji TV govorio je o nabavi oružja u Hrvatskoj, ilegalnom tržištu, ograničenjima, manjku strelišta i drugim temama. "Ne bih rekao da postoji znakovita tendencija povećanja kupovine vatrenog oružja. Ono što mi vidimo po statističkih podacima Ministarstva unutarnjih poslova jest da se odnosi na izdavanje odobrenja za nabavu oružja, no to u konačnici ne znači da se ta odobrenja i realiziraju. Odnosno, da je taj koji je dobio odobrenje u konačnici i kupio vatreno oružje", kazao je Gvozdanović uvodno.

"Povećanje od nekih 1000 do 1500, možda 2000 komada, nam ne govori ništa. To je puki statistički podatak. On nam ne govori u smislu je li to osoba koja je prije već imala oružje podnijela još jedan zahtjev ili je to novi budući legalni posjednik vatrenog oružja. Dakle, u konačnici kada sve sumiramo, ispadne da je manje više oko 6 posto građana Republike Hrvatske u legalnom posjedu", dodaje.

Govoreći o SAD-u, Gvozdanović ističe kako postoje područja i države koja striktno provode rigorozne mjere te gdje je gotovo nemoguće legalno kupiti vatreno oružje. S druge strane, napominje, postoje i druga područja koja su vrlo liberalna i dopuštaju "za europski način i tradiciju neprihvatljivu kupovinu oružja bez ikakvih sigurnosnih provjera".

"Kada govorimo o SAD-u, zanimljivo je da se one države koje su donijele najrigoroznije zakone ustvari suočavaju s najvećim postocima djela počinjenih s vatrenim oružjem", rekao je. Velika Britanija je, navodi, slijedila primjer SAD-a i zabranila posjedovanje kratkog vatrenog oružja pod egidom da će smanjiti broj kaznenih djela. U sljedećim godinama, broj kaznenih djela značajno se povećao.

"Kada govorite je li došlo do veće potražnje za vatrenim oružjem, jest. Pandemija COVID-19 jedan je od uzroka, stvorila je dodatnu nesigurnost, depresiju i strah, no prijetnja vojnom agresijom Rusije na Ukrajinu, koja je rezultirala brutalnim ratom, je kod mnogih stvorila osjećaj nesigurnosti i potaknula ih da požele imati vatreno oružje, čisto kao psihološki znak osjećaja sigurnosti", navodi Gvozdanović.

Hrvatska je, kaže, vrlo "ograničena i stroga". "Negativan stav predlagatelja zakona, Ministarstva unutarnjih poslova, se reflektirao na to da u Hrvatskoj nema adekvatnog broja civilnih strelišta na kojima mi legalni posjednici vatrenog oružja možemo prakticirati i upotrebljavati vatreno oružje. Paralelno s tim, odražava se i na problem samog MUP-a jer policijski djelatnici nemaju mjesta gdje bi provodili obavezna gađanja", rekao je. Uspoređujući situaciju sa Slovenijom, kaže kako tamo ima puno više civilnih strelišta te puno više sportskih strijelaca.

"Ukoliko ste vi odgovorni, pošteni građanin, bez kaznenih postupaka iza vas, nema razloga da vam se odbije izdavanje odobrenja za izdavanje za nabavku", kaže govoreći o Hrvatskoj. Potrebno je, nastavlja, imati barem 21 godinu, a u iznimnim slučajevima dozvola se može izdati i osobi s 18 godina ako je riječ o, primjerice, policajcu ili zaštitaru.

"Ono što bitno kada govorimo o pravu na posjedovanje oružja jest da imate nekoliko tipova oružnih listova", kaže te nabraja kako postoji oružni list za držanje te za držanje i nošenje u svrhu lova, sporta i samoobrane. U svrhu samoobrane, ističe kako se dozvole nevoljko izdaju. "Zašto je to tako nikada nije argumentirano, nikada nije utemeljeno na nekim pokazateljima, naprosto je stav MUP-a", tvrdi Gvozdanović.

"Ono što je vidljiva tendencija u zadnje vrijeme, pod egidom lovačkog oružja kupovina poluautomatskih pušaka, odnosno izvedenica tipično vojnog oružja", dodaje.

Što se tiče ilegalnog oružja, kaže kako je teško doći do relevantnih podataka. "Jedan komad vatrenog oružja na ilegalnom tržištu predstavlja veliku opasnost ukoliko dođe u krive ruke. Da je lako doći do oružja na crnom tržištu, nažalost, kod nas jest. Naše tržište ne mora biti nužno biti naše, graničimo i s BiH. Ilegalno crno tržište određene izvore vuče iz kaznenih djela krađa. Znači, krađa legalnog oružja koje se kasnije plasira", navodi. Osvrnuo se na tragičan slučaj iz Vinkovaca te ustvrdio kako mladić koji je ubio oca nije ispunjavao uvjete da ima legalno oružje što znači da ga je nabavio protupravnim djelom. Gvozdanović procjenjuje kako je 99 posto djela počinjenih vatrenim oružjem počinjeno ilegalnim vatrenim oružjem. "Ovih jedan posto većinom otpadaju na slučajna opaljenja, nesretne slučajeve ili samoubojstva. Rijetko ima ubojstava s legalnim vatrenim oružjem", kaže.

"Stroži Zakon o oružju nije rješenje problema ilegalnog tržišta", napominje te kaže najave većih ograničenja imaju isključivo svrhu smirivanja javnosti.

Govoreći o strelištima u Hrvatskoj, istaknuo je kako ih ima vrlo malo, a da su mnoga pred zatvaranjem. "Zašto su pred zatvaranjem, zato što im se prijeti razinom buke. Buka koja dolazi narušava nekakve standarde pa bi i ta strelišta trebalo zatvoriti", kaže te dodaje kako je Ministarstvo unutarnjih poslova bilo nespremno prihvatiti prigušivače, da budu u slobodnoj prodaju za civile.

"Upozoravali smo ih, usmjeravali da je u Europi trend povećanja potrebe za prigušivačima. Četiri, pet godina nakon, prigušivači postaju sve češći i s legalnim statusom zastupljeni u legalnim državama", kaže te pojašnjava kako je riječ o svrsi smanjenja buke. "Sva ograničenja su ustvari posljedica negativnog stava predlagatelja zakona prema materiji oružja", navodi. Civila strelišta, dodaje, namijenjena su svima koji imaju legalno vatreno oružje.

Što se tiče streljaštva, njime se mogu krenuti baviti i malodobne osobe, ali pod nadzorom trenera te oni ne mogu posjedovati svoje oružje. "Vi kao sportski strijelac, možete tek s 18 godina posjedovali svoje oružje. To je iznimni slučaj, pod uvjetom da ste aktivni strijelac", kaže. Ističe kako Slovenija, koja je manja zemlja, ima tri puta više strijelaca koji se time aktivno bave te je naoružanija od Hrvatske.