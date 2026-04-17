Večernji TV: od politike do duhovnosti – kako su podcasti postali novo lice Večernjeg lista

Danas Večernji TV okuplja niz emisija koje pokrivaju gotovo sve ključne sfere društva – od dnevne politike i međunarodnih odnosa do sporta, biznisa, kulture i duhovnosti.

Među istaknutijim formatima je politički podcast Bobu Bob!, koji vodi Igor Bobić. Riječ je o emisiji koja njeguje otvoren i izravan razgovor, često bez uobičajenih medijskih zadrški. Gosti su političari, analitičari i javne osobe, pa i ministri te potpredsjednici Vlade, a teme su one koje dominiraju javnim prostorom – od unutarnje politike do šireg društvenog konteksta.

Za razliku od toga, podcast Životne priče, koji vodi Dea Redžić, fokus stavlja na osobnu dimenziju. U razgovorima s gostima poput Igor Štimac, Anto Nobilo ili Andrija Jarak, otvaraju se teme koje nadilaze njihove javne uloge. Emisija često prelazi granicu klasičnog intervjua i ulazi u prostor ispovijesti, što joj daje posebnu težinu i bliskost s publikom.

U segmentu zabave i kulture ističe se Show na kvadrat, koji vodi Zvonimir Milaković. Kroz razgovore s imenima poput Nina Badrić, Maja Šuput ili Božo Vrećo, emisija donosi spoj showbiza i osobnih priča. Upravo taj balans između javnog i privatnog čini je privlačnom široj publici.

Političku scenu i aktualnosti dodatno obrađuje Politički intervju tjedna, koji vodi Petra Maretić Žonja. U razgovorima s gostima poput Ante Kotromanovića ili Ivana Penave, emisija donosi pregled najvažnijih političkih tema i sukoba. Naglasak je na jasnim pitanjima i razumijevanju političkih odluka koje oblikuju svakodnevicu.

Međunarodnu perspektivu donosi Svijet plus, također pod vodstvom Dea Redžić. U ovoj emisiji globalni događaji dobivaju širi kontekst – od rata u Ukrajini do odnosa velikih sila i sigurnosnih izazova. Gostovanja stručnjaka poput Marinko Ogorec ili Vilko Klasan dodatno pridonose analitičkoj dimenziji sadržaja.

Sportsku publiku okuplja podcast VL Stativa, koji vode Tomislav Dasović i Željko Janković. Emisija prati aktualna zbivanja u nogometu, naročito HNL-u, i šire, uz analize i gostovanja stručnjaka poput Branko Ivanković ili Nikole Jurčevića. Fokus je na razumijevanju igre, ali i konteksta u kojem sport funkcionira.

Posebno mjesto u programu ima POPcast, vjerski podcast koji vodi Darko Pavičić. Ovaj format donosi razgovore o vjeri, duhovnosti i društvenim pitanjima iz religijske perspektive. Gosti poput don Damira Stojića ili Simona Mijoković svjedoče o osobnim iskustvima i duhovnim promjenama, čime emisija izlazi iz okvira klasičnog religijskog sadržaja.

Ekonomske teme obrađuje podcast Poslovni svijet, koji vodi Ilija Jandrić. Kroz razgovore s poduzetnicima i ekonomistima poput Sandra Švaljek i Branko Roglić, emisija donosi uvid u poslovne trendove, ali i osobne priče ljudi koji stoje iza njih.

Noviji format je i emisija Sve u 16, koju moderira Petra Balija. Riječ je o debatnom formatu koji okuplja četvero Večernjakovih kolumnista i intelektualaca: Nevena Budaka, Žarka Ivkovića, Mirka Galića i Dragana Bagića, koji su inače poznati po jasno profiliranim i često suprotstavljenim mišljenjima. Upravo je to i srž koncepta – kako i kod dubokih podjela voditi argumentiranu i civiliziranu raspravu.

Među novijim projektima Večernjeg TV-a ističe se i podcast CROnnect, koji otvara temu odnosa Hrvatske i dijaspore iz nešto drugačije perspektive. Riječ je o formatu koji kroz razgovore donosi zanimljive i konkretne priče povezane s Hrvatskom, ali izvan njezinih granica. U središtu su osobna iskustva – od povratnika koji su se nakon godina života u inozemstvu odlučili vratiti u Hrvatsku, do Hrvata koji su u svijetu izgradili uspješne karijere i biznise.