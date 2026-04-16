VIDEO Željka Markić: Thompson nije među izvođačima, ali nadam se da će nam se pridružiti na Hodu za život

Tri su tjedna preostala do Hoda za život, no inicijativa još čeka potrebne dozvole. Inicijativa je prozvala zagrebačkog gradonačelnika Tomislava Tomaševića da im je uskratio dozvolu za pozornicu na Trgu bana Jelačića. On je, odgovarajući na prozivke, naveo kako je taj dan Dan Europe i na Trgu Bana Jelačića će biti događaj koji organizira Grad Zagreb. - Zatražili su onda alternativnu lokaciju na Zrinjevcu kojom ne upravlja Grad direktno nego gradska ustanova Priroda grada Zagreba i tamo je već i prošle godine bio dozvoljen koncert i vjerujem da će biti i sada. Međutim, Hod za život mora dostaviti svu potrebnu dokumentaciju – napomenuo je Tomašević. Detalje u studiju Večernjeg lista komentira Željka Markić, izvršna direktorica udruge U ime obitelji.

- Nismo još dobili dozvolu koja je potrebna od Grada da bi se mogao onda voditi razgovor s policijom o zatvaranju prometa. Bojim se da je ovo jedan model ponašanja koji vrijedi i za druge koji gradonačelniku i njegovoj stranci nisu po volji. To je jedan potpuno neprihvatljiv model ponašanja - kazala je uvodno te navela kako su zahtjevi predani još u siječnju.

- Cijelo ovo vrijeme moramo se natezati i prelaziti preko prepreka koje nama Grad postavlja. Odbili su nam dati pozornicu na Trgu bana Jelačića, nikakvo nam objašnjenje nisu dali, sjedili su na našem zahtjevu tjednima i sada smo čuli gradonačelnika da je rekao da se obilježava Dan Europe - navodi. Pritom, ističe kako se Dan Europe inače uvijek obilježavao na Europskom trgu.

Gradonačelnik ih je, kako kaže, prvi put u 11 godina tražio da dostave popis izvođača i govornika. Pritom, osvrnula se na odluku o pjevaču Marku Perkoviću Thompsonu. - Donijeti odluku da se jednom pjevaču onemogući nastupati u jednom hrvatskom gradu, proizvoljnom procjenom čovjeka koji u tom trenutku vodi administraciju, za mene je jednako neprihvatljivu kao i ovo da nama prvo ne daje dozvole, a onda u javnosti iznosi neistine zašto nam ih nije dao. Činjenica je da je gradonačelnik sebi uzeo slobodu zabraniti nestupanje jednom pjevaču, gospodinu Thompsonu - rekla je.

Na pitanje je li planirano da Thompson bude među izvođačima, Markić odgovara: - Mi smo planirali da dođe grupa Čuvarice iz Rame koja pjeva glazbu sličnu onoj koja će nas predstavljati ove godine na Euroviziji. To smo naveli. Mi smo Marka Perkovića Thompsona pozvali da dođe na Hod i sudjeluje sa svojom obitelji. Nadam se da će nam se pridružiti.

