BOBU BOB! BY IGOR BOBIĆ

Admiral Robert Hranj o ratu, NATO-u i hrvatskom odgovoru na srpske hipersonične rakete

09.04.2026.
u 14:55

Više doznajte u podcastu Bobu Bob! Večernjeg TV-a u petak, 10. travnja, u 20 h na platformama YouTube i Spotify te na društvenim mrežama Večernjeg lista

Gost podcasta Bobu Bob! Večernji TV-a je bivši načelnik Glavnog stožera OSRH i predsjednik SDP-ova Savjeta za obranu i nacionalnu sigurnost umirovljeni admiral Robert Hranj koji s urednikom Igorom Bobićem razgovara o prirodi rata u Iranu, budućnosti NATO-a, sigurnosnim ugrozama za Hrvatsku i funkcioniranju vojske u vremenu kohabitacije. 

Je li moguće da u sukobu nema poraženog te da i SAD i Iran proglase pobjedu? Je li američka vojska najmoćnija na svijetu kao što kaže Donald Trump? Što je o novim načinima ratovanja pokazao dosadašnji tijek sukoba? Može li se osigurati plovidba Hormuškim tjesnacem bez kopnene invazije? Jesu li Trumpove najave da će izići iz NATO-a stvarne i može li taj savez opstati bez SAD-a? Što za Hrvatsku znači članstvo u NATO-u I EU? Predstavljaju li srpske hipersonične rakete sigurnosnu ugrozu za Hrvatsku i kakav treba biti odgovor na taj potez Srbije? Ide li modernizacija HV-a u dobrom smjeru i treba li ovisiti o političkoj opciji koja vodi ministarstvo obrane? Kako je biti načelnik Glavnog stožera u situaciji kao između čekića i nakovnja i suprotstavljenih zapovijedi vrhovnog zapovjednika  i ministra obrane? 

MO
MOSAD
14:59 09.04.2026.

To su one nestranačke i profesionalne osobe oko Zorana.Nedaj Boze da je neko takav oko Andreja

