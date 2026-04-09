Admiral Robert Hranj o ratu, NATO-u i hrvatskom odgovoru na srpske hipersonične rakete

Gost podcasta Bobu Bob! Večernji TV-a je bivši načelnik Glavnog stožera OSRH i predsjednik SDP-ova Savjeta za obranu i nacionalnu sigurnost umirovljeni admiral Robert Hranj koji s urednikom Igorom Bobićem razgovara o prirodi rata u Iranu, budućnosti NATO-a, sigurnosnim ugrozama za Hrvatsku i funkcioniranju vojske u vremenu kohabitacije.

Je li moguće da u sukobu nema poraženog te da i SAD i Iran proglase pobjedu? Je li američka vojska najmoćnija na svijetu kao što kaže Donald Trump? Što je o novim načinima ratovanja pokazao dosadašnji tijek sukoba? Može li se osigurati plovidba Hormuškim tjesnacem bez kopnene invazije? Jesu li Trumpove najave da će izići iz NATO-a stvarne i može li taj savez opstati bez SAD-a? Što za Hrvatsku znači članstvo u NATO-u I EU? Predstavljaju li srpske hipersonične rakete sigurnosnu ugrozu za Hrvatsku i kakav treba biti odgovor na taj potez Srbije? Ide li modernizacija HV-a u dobrom smjeru i treba li ovisiti o političkoj opciji koja vodi ministarstvo obrane? Kako je biti načelnik Glavnog stožera u situaciji kao između čekića i nakovnja i suprotstavljenih zapovijedi vrhovnog zapovjednika i ministra obrane?

