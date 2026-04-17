Nema više čekanja - uključi se u veliku akciju čišćenja Rezolucije Zemlja

Da se planet suočava s velikim količinama otpada i da su brojne populacije životinjskih vrsta u konzistentnom padu, a ekosustavi i dalje pod opakim pritiskom, nije nikakva novost. Greške koje je čovječanstvo činilo tisućama godina, ne mogu se ispraviti u jednom danu, ali da nam je preostalo “NO time to WASTE” složili bi se i oni koji su nam ovaj veliki dom za sobom ostavili prašnjav. Ipak, da ne ostane sve na opomenama i zaključcima, potrudila se “Rezolucija Zemlja” - projekt koji uoči Dana planeta Zemlje organizira akciju za spašavanje prirode.

Velika akcija čišćenja svake godine poziva na uređenje okoliša u gradovima diljem Hrvatske, a ovog puta sezonu otvara na nekoliko lokacija: u zagrebačkom kvartu Donja Dubrava, u šumi u Pavučnjaku kod Samobora, u Slatinama na otoku Čiovu, u uvali Kala kraj Ližnjana, kod Neretvanskog kanala na Hvaru (u subotu, 18. travnja) te u križevačkoj Park šumi Župetnica (u nedjelju, 19. travnja). Zaključak da vremena više nema na bacanje, Večernji je shvatio ozbiljno i ove ga godine implementirao kao svoju maksimu, nazvavši tako novo izdanje akcije - “NO time to WASTE”.

Od najniže točke jezera Sopnica, do najviše grane u krošnjama drveća, na zagrebačkoj akciji u Donjoj Dubravi, Večernji list, Udruga Zelene i plave Sesvete, Čisteći medvjedići te Ronilački klub AdriatiCro Zagreb s volonterima će 18. travnja od 10 do 14 sati urediti okoliš, ukloniti otpad i zasaditi autohtone vrste kraj jezera Sopnica (ulaz iz Sopničke ulice, kod broja 12). Pozovite kolege, prijatelje i obitelj te budite dio pozitivnih promjena jer i mali koraci čine razliku!

Peta je ovo godina akcije velikog čišćenja koja se provodi u sklopu najvećeg ekološkog projekta “Rezolucija Zemlja”, za koji je Večernji list kao ponosni organizator, osvojio prestižnu nagradu INMA Global Media Awards u kategoriji najboljeg društveno odgovornog projekta na svijetu.

Da su dosadašnje akcije bile uspješne, pokazuju impresivne brojke od stotina tona otpada koji su vrijedni volonteri prikupili na ovim akcijama čišćenjima koje, osim što aktivno rade na očuvanju prirode i senzibilizaciji javnosti, potiču druženje i jamče dobru zabavu.

Plemenitu, ali i veselu zagrebačku akciju koja svake godine uljepša dan svim sudionicima kroz druženje i zajedničke aktivnosti s istim ciljem, provode Udruga Zelene i plave Sesvete, Čisteći medvjedići, Ronilački klub AdriatiCro Zagreb, Zelena i plava Dubrava, Savez izviđača Zagreba - Odred izviđača Javor iz Dubrave, Policijska škola „Josip Jović“, MRK Sesvete, Agroproteinka, Hrvatske šume, Unija Nova, Udruženje obrtnika Sesvete, Gimnazija Sesvete, OŠ Sesvetska Sopnica, OŠ Jelkovec, OŠ Linea, Učilište Sesvete, studenti Šumarskog fakulteta, planinari HPD Lipa i ostali brojni volonteri, prijatelji i partneri projekta Rezolucija Zemlja.

Ostale akcije čišćenja koje će se provoditi u nadolazećem vikendu, provode Udruga za zaštitu kulturne i prirodne baštine Slatine, Udruga mladih Kolektiv, Općina Ližnjan, Eko aktivisti Vodnjanštine, Odred izviđača Okić i Ekološka udruga Zeleno Prigorje.

Za nove lokacije i detalje Velike akcije čišćenja pratite naš specijal Rezolucija Zemlja.