USKOK i policija razotkrili veliku taksi prijevaru: Otvarali niz tvrtki i napravili višemilijunsku štetu

Policijski službenici PU zagrebačke u suradnji s PU koprivničko-križevačkom i PU zadarskom te u koordinaciji s Uskokom i Poreznom upravom, dovršili su kriminalističko istraživanje nad 9 muškaraca starosti od 26 do 55 godina, jednom ženskom osobom starosti 30 godina i jednom pravnom osobom zbog sumnje na počinjenje kaznenih djela zločinačkog udruženja, utaje poreza ili carine i pomaganja u utaji poreza ili carine, sve u sastavu zločinačkog udruženja te pranja novca.

Sumnja se da su prvoosumnjičenik i drugoosumnjičenik od siječnja 2024. do travnja 2026. na području Zagreba, Zadra, Posedarja i Špišić Bukovice, kao stvarni voditelji poslovanja većeg broja trgovačkih društava, povezali u zajedničko djelovanje ostale osumnjičenike s ciljem stjecanja nepripadne materijalne koristi za sebe i druge izbjegavanjem plaćanja poreza na dodanu vrijednost na oporezive transakcije zlouporabom sustava PDV-a, kao i neosnovanim umanjenjem obveze PDV-a korištenjem prava na odbitak pretporeza temeljem računa s obračunatim PDV-om po kojima isporuka dobara i usluga u stvarnosti nije bilo. Prvoosumnjičenik i drugoosumnjičenik su bili nositelji svih odluka vezanih za poslovanje trgovačkih društava agregatora i koordiniranje flota vozača. Djelovali su tako da su prebacivali poslovanja i vozače s društva koje bi prethodno opteretili dugom nastalim njihovom zlouporabom sustava PDV-a, na novo društvo.

Treće, četvrto i petoosumnjičenik, kao i sedmo, osmo, deveto i desetoosumnjičenik su po uputama prvoosumnjičenika i drugoosumnjičenika, svakodnevno komunicirali s vozačima i obavještavali ih o prebacivanju poslovanja na novo društvo, sklapali s njima nove ugovore, provodili evidencije o učinku vozača i plaćanja naknada vozačima. Pružanjem usluge prijevoza, temeljem ugovorene suradnje s platformama za prijevoz putnika, vozači su po obavljenoj usluzi ispostavljali i naplaćivali račune s obračunatim PDV-om. Potom su prvoosumnjičenik i drugoosumnjičenik u cilju izbjegavanja plaćanja PDV-a na ostvarene prihode, za pojedina obračunska razdoblja, putem osoba koje su sukladno dogovoru s njima obavljale knjigovodstvene poslove za društva pod njihovom kontrolom, dostavljali Poreznoj upravi neistinite podatke o broju računa s obračunatim PDV-om, izdanih putnicima za usluge prijevoza ili podatke uopće nisu dostavljali.

Ujedno je trećeosumnjičenik, sukladno uputama prvoosumnjičenika i drugoosumnjičenika, ispostavljao račune po kojima isporuka dobara i usluga u stvarnosti nije bilo, na temelju kojih računa je u prijavama PDV-a neistinito iskazivan odbitak pretporeza.

Osumnjičenici su između ostalog i razdvajali poslovanja na više društava i na taj način zlouporabom praga oslobođenja od PDV-a, neposredno prije ostvarenja prihoda u visini iznosa propisanog za obvezan ulazak u sustav PDV-a, cjelokupno poslovanje s pojedinih društava prebacivali na druga društva. Na opisani način je neprijavljivanjem i neiskazivanjem cjelokupne obveze PDV-a za uplatu na oporezive transakcije u tuzemstvu i neistinitim iskazivanjem pretporeza po osnovi primljenih isporuka u tuzemstvu Državni proračun Republike Hrvatske oštećen za najmanje 4.860.350,00 eura.

Ujedno su ovlaštenici po računima društava, sukladno uputama prvoosumnjičenika, s računa društava podizali novčana sredstva u gotovini, pa je tako s računa pet društava podignut iznos od ukupno 413.350,00 eura. Navedena novčana sredstva prvoosumnjičenik je sukladno prethodno dogovorenom planu i podijeljenim ulogama podijelio s četvrtoosumnjičenikom, petoosumnjičenikom, sedmoosumnjičenikom, osmoosumnjičenikom i devetoosumnjičenikom, dok je šestoosumnjičenik s računa jednog od tih društava samovoljno na vlastiti račun prenio novčana sredstva u iznosu od 78.440,00 eura. Nakon dovršenog kriminalističkog istraživanja osumnjičenici su predani pritvorskom nadzorniku, dok je kaznena prijava podnesena Uskoku.