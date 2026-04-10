Napeto u studiju. Puhovski: 'NDH nije bila država, nego koljački režim! Tepeš: A koji režim nije ubijao?'

Na današnji dan 1941. godine proglašena je Nezavisna Država Hrvatska. Za jedne izraz državnosti, za druge kvislinška tvorevina, no pitanje kako je nastala, što je NDH bila i zašto je i danas snažan društveni teret otvoreno je na Večernji TV-u gdje su se sučelili povjesničar Ivica Tepeš i profesor u mirovini Žarko Puhovski, a emisiju je vodila novinarka Dea Redžić.

Rasprava otvorena kroz pitanje kako je NDH nastala i što je zapravo bila, pri čemu je Tepeš inzistirao na širem povijesnom kontekstu. Govorio je o 19. stoljeću, stvaranju modernih nacija, raspadu višenacionalnih carstava i versajskom poretku koji se kasnije urušio, što je stvorilo uvjete za nastanak NDH. Podsjetio je na političke procese između dva rata, jačanje nacionalnih pokreta, diktaturu, pojavu ustaškog pokreta i konačno slom Jugoslavije pod udarom nacističke Njemačke.

“Ante Pavelić i ustaški pokret dolaze na vlast u trenutku sloma Jugoslavije. Njemačka napada, država se raspada i u tom kontekstu 10. travnja proglašava se NDH. Već tada je jasno da ta država nije bila samostalna”, rekao je Tepeš. Dodao je da je njezin pad započeo praktički odmah. “Već 11. i 12. travnja vidi se da to nema stabilne temelje. To sam još kao učenik pisao – uspon i pad NDH.” Govoreći o kasnijem razdoblju, naglasio je kako je NDH nastavila živjeti kao simbol u emigraciji i dijelu društva, osobito kroz obilježavanje 10. travnja. “U emigraciji je taj datum bio simbol hrvatske neovisnosti izvan Jugoslavije. Danas to više nema smisla jer Hrvatska ima svoju državnost”, rekao je.

Puhovski je odmah osporio temeljnu tezu o državnosti NDH. “To nije bila država. Država mora imati monopol sile. NDH ga nije imala. Na svakom mjestu bio je netko jači – Nijemci, Talijani, partizani ili četnici”, rekao je. Dodao je kako NDH nije imala ni funkcionalne institucije. “Formalno je bila kraljevina, ali kralj nikada nije došao. Sabor je zasjedao tri puta i nije donio nijedan zakon. Nisu znali ni tko donosi odluke, nisu imali kontrolu niti u svim dijelovima Zagreba" Opisao je cijeli sustav kao “potpunu zbrku koja bi bila tragikomična da nije bila krvava”.

U jednom od najoštrijih dijelova rasprave otvoreno je pitanje zločina, rasnih zakona i odgovornosti. “U Srbiji se ubijalo u ime Njemačke, a u NDH se ubijalo u ime Hrvatske. To je ključna razlika. Ako NDH nazivate hrvatskom državom, onda preuzimate i taj teret”, rekao je Puhovski. Tepeš je to odlučno odbacio. “Narod ne može biti genocidan za ono što radi režim. To je potpuno pogrešna teza. Režim je jedno, narod je drugo”, rekao je, dodajući da se takva logika ne može primjenjivati ni na druge narode. “Ako ćemo tako, onda bismo morali sve narode proglašavati genocidnima.”

Puhovski je NDH nazvao “koljačkim režimom”, ali je istaknuo da taj termin koristi i za druge sustave koji su činili masovna ubojstva. “Ja sam i za oslobođenje Zagreba rekao da je bilo koljačko oslobođenje, jer su ubijani civili bez suđenja. To se mora nazvati pravim imenom”, rekao je. Tepeš se usprotivio takvoj terminologiji. “Ako sve nazivate koljačkim režimima, onda gubite smisao analize. Koji režim nije ubijao? Koja ideologija nije nosila nasilje?”, rekao je, upozoravajući da takav pristup dodatno polarizira društvo.

Posebno se osvrnuo na potrebu “razgrtanja propagandne magle”. “Moramo maknuti propagandu, i onu iz Jugoslavije i onu današnju, i gledati činjenice. NDH je bila na negativnoj strani povijesti, ali to ne znači da o njoj ne treba govoriti”, rekao je. U dijelu rasprave o Jasenovcu, Puhovski je upozorio na pogrešan fokus javnosti. “Danas se raspravlja o brojkama, a to je potpuno irelevantno. Svaka žrtva ima jednaku težinu. Problem je odnos prema činjenicama”, rekao je. Kao primjer naveo je način komemoriranja proboja logoraša. “To bi trebalo slaviti kao pobjedu tih ljudi, a ne samo komemorirati.”

Tepeš je upozorio na manipulacije brojkama kroz povijest. “U Jugoslaviji su brojke često bile preuveličavane. Moramo se odmaknuti od propagande i doći do stvarnih podataka”, rekao je. Rasprava se dodatno zaoštrila na pitanju Alojzije Stepinac. Puhovski je istaknuo njegovu izjavu na suđenju kao čin političke hrabrosti, ali i dodao: “Sramota je što isto nije rekao Paveliću 1941.”

Tepeš je uzvratio da se Stepinca nepravedno svodi na NDH. “On je danas politički instrumentaliziran. Postoji niz dokaza da je spašavao ljude i javno kritizirao režim”, rekao je. Govoreći o Anti Paveliću, Puhovski je bio izravan: “On nije ostavio ništa. Nema pozitivnog rezultata njegove politike.” Tepeš je odgovorio da se povijest ne može birati. “Sviđalo se to nama ili ne, on je dio naše povijesti.”

Jedan od ključnih sukoba vodio se oko same definicije države koju nazivaju i para-državom ili tzv. državom. Tepeš je inzistirao da NDH ima elemente državnosti. “Bila je međunarodno priznata. Postojala je. To je činjenica”, rekao je. Puhovski je odgovorio: “Ako nemate kontrolu nad teritorijem i institucije, to nije država nego konstrukcija.” Rasprava se proširila i na usporedbu s Jugoslavijom i Titom. Tepeš je naglasio da se i Jugoslavija mora promatrati kao država unatoč nedemokratskom karakteru. Puhovski je priznao da je riječ o autoritarnom sustavu, ali je istaknuo razliku. “Tito je imao masovnu podršku i dugotrajan sustav. Pavelić to nije imao.”

Dodao je i provokativnu tezu o identitetu. “Ako kažem da sam Hrvat, onda su i Pavelić i Tito dio tog identiteta. Ne mogu uzeti samo ono što mi odgovara”, rekao je. Otvoreno je i pitanje zašto NDH i dalje izaziva toliko snažne reakcije i predstavlja teret društvu. Tepeš smatra da je riječ o političkoj instrumentalizaciji. “To je tema na kojoj se najlakše dijeli društvo jer nema rješenja za druge probleme”, rekao je.

Puhovski je problem vidio dublje. “Kad sadašnjost objašnjavate prošlošću, gubite činjenice i dobivate mitove”, rekao je. Na pitanje voditeljice je li hrvatsko društvo zbog toga nesigurno, Tepeš je odgovorio da izbjegavanje tema pokazuje slabost. “Društvo koje se boji otvoriti bolne teme ima problem sa samim sobom”, rekao je. Puhovski je zaključio drugačije. “Individualni identitet je jasan. Kolektivni je problem. On se stalno konstruira i koristi za opravdavanje različitih stavova”, rekao je Puhovski.