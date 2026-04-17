Magyar upozorio: Uništavaju dokumente iz Orbanove vlasti, svi će odgovarati!

Pobjednik mađarskih izbora Peter ‌Magyar izjavio je u petak da se uništavaju dokumenti iz vremena odlazeće vlade Viktora Orbana i pozvao da se prijave takve pojave. Dodao je da je otvorena online platforma na koju se mogu javiti zviždači. "Svi koji sudjeluju u takvim kriminalnim aktivnostima odgovarat će kada se formira nova vlada", napisao je Magyar na Facebooku.

On bi za premijera trebao prisegnuti 9. ili 10. svibnja kada se sastane novi parlament. Magyar je rekao da dobiva izvještaje o tome kako se uništavaju dokumenti u ministarstvima i vladinim agencijama te u tvrtkama koje su rasle za vrijeme 16-godišnje vladavine bivšeg premijera Orbana. Magyar je obećao da će pokrenuti obračun s korupcijom kako bi osigurao milijarde eura iz europskih fondova koje su bile zamrznute za vrijeme Orbana. Bivši premijer je uporno odbacivao optužbe tvrdeći da Mađarska nije korumpiranija od drugih europskih država.

Magyar je rekao da mu je mađarska naftna i plinska grupa MOL rekla da "na temelju informacija od svojih partnera očekuju ponovno pokretanje naftovoda Družba sljedeći tjedan". Mađarska i Slovačka odsječene su od isporuka ruske nafte putem Družbe još od kraja siječnja, nakon što je ruski napad dronom oštetio naftovod u zapadnoj Ukrajini.

Slovački ministar vanjskih poslova Juraj Blanar rekao je u četvrtak da će Slovačka blokirati novi krug sankcija Europske unije protiv Rusije ako ne dobije jamstva o isporuci nafte naftovodom Družba. Mađarska je zbog Družbe blokirala europski zajam Ukrajini. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenskij rekao je prošlog petka da je Ukrajina ostvarila znatan napredak u obnovi oštećenog naftovoda Družba i da će s popravcima biti gotova u proljeće.

"Dovršit ćemo popravke jer takav je dogovor. Rekao sam im da ćemo ih dovršiti ovog proljeća", rekao je Zelenski novinarima prošlog tjedna. Izvor iz industrije ranije je ovaj mjesec Reutersu rekao da je travanj najvjerojatniji vremenski okvir za dovršetak radova.