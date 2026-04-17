VIDEO Ukrajinci objavili snimke: Ruski dronovi raspadaju se u zraku

Ukrajinski proizvođač dronova Wild Hornets objavio je snimku na kojoj se vide trenuci presretanja nekoliko ruskih dronova Geran koji su zapravo verzija iranskog Shaheda-136. Snimke nastale nekoliko trenutaka prije udara ukrajinskih presretača otkrivaju fizičke nedostatke na ruskim dronovima.

Defence Blog piše kako su dronovi prikazani su s otkinutim pristupnim pločama, savijenim i zgužvanim površinama vrhova krila, a u barem jednom slučaju i s potpuno odvojenim oklopom na 'nosu'. Snimke su nastale s dronova presretača Sting, ukrajinskog drona za koji je potvrđeno da se aktivno koristi protiv ciljeva tipa Geran.

Uočena fizička degradacija nije rezultat neprijateljske vatre. Ukrajinske snage koje izvode misije presretanja sve češće primjećuju da dio dolaznih Geran dronova stiže već strukturno kompromitiran, s labavim panelima ili s rupama na mjestima gdje ti paneli trebaju biti. Također su s deformiranim upravljačkim površinama ili odvojenim aerodinamičkim komponentama. Ovaj fenomen uočava se sve češće, a objavljivanje snimke predstavlja napor ukrajinske vojske da dokumentira i objavi taj obrazac.

Geran se proizvodi u posebnoj ekonomskoj zoni Alabuga u ruskoj regiji Tatarstan. Tvornica radi danonoćno i u njoj je na tisuće radnika. Defence Blog piše kako se prvenstveno radi o mladim ženama i djevojkama od kojih su neke iz Afrike. Navode kako se radi o osobama starim između 18 i 22 godine dok neke imaju tek 15. U srpnju 2025. više izvješća, uključujući dokumentarac ruskog ministarstva obrane, kanala Zvezda, ukazivalo je na to da Rusija koristi djecu i tinejdžere za sastavljanje dronova Shahed korištenih za napad na Ukrajinu. Pišu kako uvjeti rada imaju izravne implikacije na kvalitetu proizvodnje te da je standard proizvodnje pao u drugi plan prilikom širenja pogona.