Sudnica se nalazi pet metara ispod zemlje: Kreće suđenje za najveću prijevaru u Njemačkoj povijesti

U predgrađu Münchena 1999. godine pokrenut je Wirecard tvrtka za platni promet čijem šefu se sudi zbog najveće prijevare u njemačkoj povijesti. Tvrtka je na počeku obrađivala online plaćanje kreditnim karticama, no uglavnom za pornografske i stranice za kockanje, a kasnije se proširila na bankarstvo te izdavanje kreditnih kartica. U trenucima kada je bezgotovinsko plaćanje postajalo sve popularnije, Wirecard je imao sve preduvjete za dominaciju.

Markus Braun bio je izvršni direktor Wirecarda, a financijeri i političari bili su zaslijepljeni Wirecardovim uspjehom koji je uslijedio i Braun je postao 'jedan od najvećih njemačkih bankarskih zvijeri'. Wirecard je od 2005. godine bila uvrštena na Frankfurtsku burzu, a 2018. vrijednost tvrtke dosegla je 24 milijarde eura. Bila je to priča o uspjehu, čak je i Angela Merkel tijekom posjeta Kini 2019. godine lobirala za njih kod kupnje jedne kineske tvrtke.

No, nije sve bilo tako bajno. Prvo je Financial Times dovodio u pitanje njihove brojke, a 2016. godine nepoznata istraživačka tvrtka iznijela optužbe povezujući Wirecard s pranjem novca i prijevarom. Wirecard je odbacio optužbe, a podržale su ih i njemačke financijske vlasti. Odbacivali su 'klevetničko izvješće Financial Timesa' da su šefovi krivotvorili i datirali ugovore, piše BBC.

Foto: FrankHoermann/SVEN SIMON/DPA PHOTO MONTAGE: The process of the wirecard scandal begins on December 8th, 2022 in Munich. ARCHIVE PHOTO; Wirecard's former boss and major shareholder Markus Braun (50) holds a key position in the crime story about the insolvent payment service provider. wirecard accounting scandal: Erwithtler search Wirecard offices. wirecard logo, company emblem, lettering, building, facade, headquarters in Aschheim Dorafter WIRECARD AG on July 1st, 2020. ? Photo: FrankHoermann/SVEN SIMON/DPA

Sve se raspalo 2020. godine kada je Wirecard priznao da 1,9 milijardi eura nestalih na njihovim računima vjerojatno nikada nije ni postojalo. Dvije banke na Filipinima za koje se smatralo da drže novac rekle su da nisu bile klijenti Wirecarda i tvrtka je potom podnijela zahtjev za zaštitu od nesolventnosti od vjerovnika. Tužitelji su optužili Markusa Brauna da je potpisao financijska izvješća za koja je znao da su netočna. Rekli su da je Wirecard lažirao dokumente kako bi pokazao da ima novca.

Braun se nalazi u istražnom zatvori i negira krivnju. Sudi se i dvojici bivši direktora. Oliver Bellenhaus bio je na čelu Wirecardove podružnice u Dubaiju, dok je Stephan von Erffa bio zadužen za računovodstvo. Prijeti im nekoliko godina zatvora ako budu osuđeni. Jan Marsalek, jedan od direktora, je nestao, a pretpostavlja se da je preko Bjelorusije otišao u Rusiju.

Suđenje se održava u sudnici u Münchenskom zatvoru Stadelheim. Sudnica je napravljena za suđenja osumnjičenim teroristima i članovima mafije te se nalazi pet metara ispod zemlje te ima strop koji je otporan na eksplozije bombe.