Sudac Živić branio se da je sudačku dužnost obavljao zakonito, a dok je iza rešetaka prima pola plaće

- Ne smatram se krivim, a svoju sudačku dužnost uvijek sam obavljao zakonito, stručno, savjesno i na zavidnom nivou - branio se, prema neslužbenim informacijama, Mirko Živić, sudac Općinskog suda u Slavonskom Brodu, koji je prije desetak dana uhićen te pritvoren jer ga se sumnjiči za krivotvorenje službene isprave, odnosno za krivotvorenje sudskog zapisnika.

Nakon što je bio uhićen te ispitan na policiji i USKOKU, određen mu je jednomjesečni istražni zatvor zbog mogućeg utjecaja na svjedoke i opasnosti od ponavljanja djela. Istovremeno, privremeno je udaljen sa sudačke dužnosti i to udaljenje trajat će tri mjeseca, tijekom kojih može primati pola svoje plaće. Na odluku o udaljenju Živić se ne može žaliti, no može pokrenuti upravni spor. O svemu je izviješteno i Državno sudbeno vijeće (DSV), koje je prije no što je USKOK pokrenuo istragu protiv Živić, odlučio da mu se skine imunitet i omogući pokretanje kaznenog postupka. Tako se Živić pridružio nekolicini svojih kolega sudaca protiv kojih se vode kazneni postupci tijekom koji su oni privremeno udaljeni sa sudačke pozicije. Kod nekih ta privremena udaljenja traju i godinama, a sve to vrijeme privremeno udaljeni suci primaju pola plaće.

Što se tiče sumnji koje su suca Živića dovele iza rešetaka, sumnjiči ga se, najjednostavnije rečeno, da je krivotvorio sudski zapisnik u kojem je odlučujući o produljenju istražnog zatvora za Elmira Bairamova, optuženog za krijumčarenje ljudi, u zapisniku naveo da su ročištu nazočili i članovi optužnog vijeća i odvjetnica Bairamova, koja se na odluku o produljenju istražnog zatvora, kako se navodilo u zapisniku, nije žalila. To nije bilo točno jer odvjetnica osumnjičenika nije bila na raspravi, a na raspravi nije bilo ni dvoje sudaca koji su sa sucem Živićem trebali činiti optužno vijeće.

Inače, iako je sudac Živić u spornom zapisniku s rasprave naveo da je na njoj bila Ana-Maria Bogović, odvjetnica osumnjičenika, ispostavilo se da to nije točno jer je na raspravi bila odvjetnička vježbenica bez položenog pravosudnog ispita, koja nije bila ovlaštena zastupati osumnjičenika, a nije se ni na koji način očitovala o produljenju istražnog zatvora. Nadalje, sumnja se da je sudac Živić tijekom sjednice optužnog vijeća, nazvao odvjetnicu Ana-Mariju Bogović, nakon čega je znajući da je ona nije došla na sjenicu optužnog vijeća o kojoj nije bila uredno obaviještena, u sudski zapisnik nezakonito konstatirao njezinu nazočnost i njezine navodne izjave da se ne protivi produljenju istražnog zatvora te da se odriče žalbe. Na spornom zapisniku inače nema potpisa braniteljice okrivljenika, dok su zapisnik potpisali okrivljenik i ovlašteni tužitelj. Usput, kako se neslužbeno doznaje, suca Živića inkriminiraju i dokazi iz kojih proizlazi da je Ana-Marija Bogović u konkretnom predmetu na svaku odluku suca Živića o određivanju i produljenju istražnog zatvora Bairamovu od istrage do podizanja optužnice ulagala žalbe, a žalila se i na sporno rješenje o produljenju istražnog zatvora, iako ga je Živić, nezakonito proglasio pravomoćnim.