Ovo je imovinska kartica uhićenog suca: Ušteđevina, nakit, umjetničke slike, BMW...

PNUSKOK je jutros po nalogu USKOK-a pokrenuo akciju u Slavonskom Brodu. Poriopćili su, ne navodeći ime, da provode uhićenje i hitne dokazne radnje u odnosu na pravosudnog dužnosnika za kojeg se osnovano sumnja da je počinio kazneno djelo protiv službene dužnosti. Neslužbeno se doznaje da je riječ o Mirku Živiću, sucu Općinskog suda u Slavonskom Brodu. Državno sudbeno vijeće je priopćilo da je na nejavnoj sjednici održanoj 8. travnja 2025. donijelo odluku kojom je odobreno lišenje slobode, određivanje pritvora i istražnog zatvora protiv Mirka Živića, suca Općinskog suda u Slavonskom Brodu, po zakonskoj osnovi iz članka 123. stavak 1. točka 2. i 3. Zakona o kaznenom postupku.

Kako piše 24sata, Živić je sudio silovateljima životinja. Tada je, isključio javnost iz tog predmeta, unatoč odobrenju predsjednice Općinskog suda da novinari mogu biti na raspravi. Doznaje se i kako slučaj farme užasa nije povezan s jutrošnjim uhićenjem.Jedan od odvjetnika iz Slavonskog Broda, koji želi ostati anoniman nedavno je za 24sata rekao i kako su mu na slavonskobrodskom Općinskom sudu rekli i da je sudac Živić otišao na dugotrajno bolovanje.

Prema posljednjim informacijama iz imovinske kartice, Živić mjesečno zarađuje od 4950 do 5100 eura u brutu. Iako, nije upisano o čemu se radi navodi se i kako ima pokretninu, čija je vrijednost 8000 eura. Upisao je i kako je to stekao darovanjem. Ima i štednju od 33.272 eura, a na njemu su i dva kredita za koja mjesečno izdvaja nešto više od 700 eura. Stan u Slavonskom Brodu glasi na sučevu suprugu i njegova približna vrijednost je 350.000 eura. Ona ima i BMW iz 2017. godine, čija je vrijednost procijenjena na 29.000 eura. I supruga ima štednju i to ukupno 23.272 eura. Supruga također ima kredit za kojeg mjesečno izdvaja 243 eura. Ona ima i umjetničke slike, razni zlatni nakit i odjeću čija vrijednost prelazi 6600 eura.

Prije manje od mjesec dana portal Telegram pisao je da je sudac Živić u veljači ove godine mimo zakona državljanina Moldavije ostavio u istražnom zatvoru. U sudskom zapisniku naveo je da je Moldavcu produljen istražni zatvor i da se njegova braniteljica po službenoj dužnosti složila s tim, i odrekla prava na žalbu, iako to nije bila istina. Braniteljica se na to krivotvoreno rješenje žalila pa je ono ukinuto.