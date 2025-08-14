Naši Portali
obustava pomoći

Sud ukinuo presudu o inozemnoj pomoći: Pobjeda za Trumpovu administraciju

U.S. President Trump visits the Kennedy Center in Washington, D.C.
KEVIN LAMARQUE/REUTERS
VL
Autor
Ivan Šaravanja/Hina
14.08.2025.
u 03:00

Dvije organizacije koje primaju federalna sredstva potom su tužile republikanskog predsjednika, tvrdeći da je ta odluka bila nezakonita.

Federalni žalbeni sud u srijedu je poništio raniju presudu kojom se od američkog State Departmenta zahtijevalo da nastavi isplaćivati inozemnu, što predstavlja pobjedu za predsjednika Donalda Trumpa koji je pomoć pauzirao. Trump je na dan svoje inauguracije na 90 dana pauzirao isplatu američke inozemne pomoći.

Dvije organizacije koje primaju federalna sredstva potom su tužile republikanskog predsjednika, tvrdeći da je ta odluka bila nezakonita. Okružni sudac Amir Ali, kojeg je imenovao Trumpov prethodnik Joe Biden, naložio je novoj vladi da isplati gotovo dvije milijardi dolara pomoći humanitarnim organizacijama.  Tročlani žalbeni sud D.C.-ja u srijedu je s 2-1 ukinuo tu odluku, zaključivši kako samo glavni državni revizor može tužiti vladu kad mijenja proračun ranije potvrđen u Kongresu, piše CNN. 

Nova presuda sada omogućava Trumpovoj vladi da odbije trošiti sredstva predviđena proračunom, a vanjskim organizacijama otežava da osporavaju predsjednikove odluke.  Državna odvjetnica Pam Bondi u srijedu je pozdravila odluku suda u D.C.-ju, kazavši da će ministarstvo pravosuđa „nastaviti uspješno štititi temeljne predsjedničke ovlasti od pravosudnih prekoračenja”. 

