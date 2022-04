Sud smatra da dva kilograma marihuane i ranija osuđivanost nisu razlog za strožu presudu

D. M. (42) nepravomoćno je zbog zloporabe droge na Općinskom kaznenom sudu u Zagrebu, uvjetno osuđen na godinu dana zatvora uz rok kušnje od pet godina.

Prema optužnici, on je 18. prosinca 2019. oko 16 sati zatečen u Ulici Rudolfa Kolaka s platnenim ruksakom u kojem je bila vrećica u kojoj je bilo 1,8 kilograma marihuane. Osim toga mora platiti 8.468 kuna, a dio tih troškova će se naplatiti od 1800 kuna koje su mu oduzete.

D.M. je priznao je krivnju. U obrazloženju presude navedeno je da za ovo djelo propisana kazna od jedne do 12 godina zatvora, no sud mu je izrekao uvjetnu kaznu s najdužim rokom kušnje. Pojašnjeno je da mu je olakotnim cijenjeno priznanje, kajanje te činjenica da je ozbiljno bolestan. Otegotnim mu je cijenjeno što je do sada dva puta osuđivan i to 2013. za oštećenje tuđe stvari te 2016. godine u Njemačkoj za nanošenje lakše ozljeda iz nehaja.

- Usprkos dosadašnjoj osuđivanosti okrivljenika, sud je bio mišljenja da se upravo najstrožom uvjetnom osudom može postići svrha kažnjavanja. Također, količina oduzete droge, a radi se o 1,8 kilograma marihuane, nije po mišljenju suda takvog karaktera da bi uz navedenu dosadašnju osuđivanost okrivljenika bila razlogom za izricanje kazne zatvora u dužem trajanju te bez izricanja uvjetne osude - navedeno je u obrazloženju presude.

