Sud prihvatio žalbu, mason Jelenić vraća se u DORH?

Draženu Jeleniću, bivšem glavnom državnom odvjetniku koji je lani u veljači dao ostavku zbog afere Mason, Vrhovni sud prihvatio je žalbu te ukinuo odluku Državno-odvjetničkog vijeća (DOV) iz srpnja, kada mu je DOV odlučio produljiti privremeno udaljenje od obnašanja državnoodvjetničke dužnosti za još tri mjeseca.

Jelenić, koji je nakon ostavke postao jedan od zamjenika Zlate Hrvoj Šipek, njegove nasljednice na mjestu glavnog državnog odvjetnika, na njezin je zahtjev u travnju privremeno udaljen od obnašanja državnoodvjetničke dužnosti.

Za to vrijeme imao je pravo na jednu polovinu svoje plaće, a zbog afere Mason protiv njega je pokrenut i stegovni postupak. DOV mu je udaljenje s dužnosti u srpnju produljio za još tri mjeseca, na što se on žalio smatrajući da odluka o udaljenju nije dobro obrazložena i Vrhovni sud mu je sada dao za pravo.

Nemoguće je ispitati

– Vrhovni smatra da sama činjenica da je glavna državna odvjetnica pokrenula stegovni postupak ne može biti razlog za odluku o produljenju privremenog udaljenja zamjeniku glavne državne odvjetnice. Stegovni postupak nije po automatizmu osnovni razlog koji uvjerljivo opravdava donesenu odluku o produljenju privremenog udaljenja. Zakon koji regulira takve situacije propisuje da zamjenik može biti privremeno udaljen od obavljanja dužnosti, ali to ujedno znači da to toga i ne mora doći. Prema ocjeni Vrhovnoga suda odluka Državnoodvjetničkog vijeća ne sadrži valjano obrazloženje pa je nije moguće ispitati. Ako doista tijekom trajanja stegovnog postupka nije moguće redovito obavljanje dužnosti, zamjeniku glavne državne odvjetnice onda to treba jasno obrazložiti. U ponovljenom će postupku Državnoodvjetničko vijeće donijeti novu na zakonu utemeljenu odluku koju će pravilno i potpuno obrazložiti i pritom otkloniti uočene nedostatke – navodi se u obrazloženju odluke Vrhovnog suda.

Nakon godinu dana

Znači li ova odluka da se Jelenić do okončanja stegovnog postupka vraća na posao ili ne, u petak se u DORH-u, a ni u DOV-u nije moglo saznati. Stegovni postupak protiv Jelenića pokrenut je zbog sumnje da je svojim ponašanjem suprotno načelima Etičkog kodeksa nanio štetu ugledu DORH-a. Sam Jelenić nije tajio da je do 2018. bio mason, no nakon što je stegovni postupak protiv njega pokrenut, kazao je da nije kriv za djelo za koje ga se sumnjiči u stegovnom postupku.

Navodio je da pripadnost masonima nije zakonom zabranjena, a kazao je i da je iznenađen što je stegovni postupak pokrenut godinu dana nakon što se doznalo da je mason. Za to vrijeme, kazao je, uredno je radio svoj posao, bio je jedan od zamjenika Zlate Hrvoj Šipek te nije bilo nikakvih problema. Kada je Zlata Hrvoj Šipek tražila da se protiv njega pokrene stegovni postupak, kao kaznu je predložila razrješenje od dužnosti. Neslužbeno se tada moglo čuti kako u DORH-u prevladava stav da je članstvo u tajnoj organizaciji nespojivo s radom u DORH-u.